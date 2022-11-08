Зеленський подав законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 476

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України законопроєкти про продовження дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації. Про це зазначено у таблиці надходження законопроєктів до Верховної Ради.

Відповідні законопроєкти зареєстрували 8 листопада під реєстраційними номерами 8189 та 8190. Наразі їх передано на розгляд.

Воєнний стан і мобілізацію в Україні оголосили з 24 лютого, і після того вже декілька разів продовжували. Востаннє Верховна Рада продовжила їх ще на 90 днів у серпні. За попереднім рішенням їхній термін дії триває до 21 листопада.