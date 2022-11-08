Зеленський подав законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України законопроєкти про продовження дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації. Про це зазначено у таблиці надходження законопроєктів до Верховної Ради.
Відповідні законопроєкти зареєстрували 8 листопада під реєстраційними номерами 8189 та 8190. Наразі їх передано на розгляд.
Воєнний стан і мобілізацію в Україні оголосили з 24 лютого, і після того вже декілька разів продовжували. Востаннє Верховна Рада продовжила їх ще на 90 днів у серпні. За попереднім рішенням їхній термін дії триває до 21 листопада.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер