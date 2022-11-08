У Кременчуці 34 учні профтехів і студенти отримали стипендії міської ради

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Сьогодні, 8 листопада, 34 кременчуцькі студенти й учні профтехів отримали сертифікати на отримання стипендії Кременчуцької міської ради. Такі новини повідомили у пресслужбі міської ради.

За визначні успіхи у навчанні та науковій роботі, а також за активну участь у громадському житті навчальних закладів м. Кременчук, стипендії у розмірі 2 000 грн призначені 26 студентам вищих навчальних закладів, а стипендії у 1 300 грн — 8 учням професійно-технічних навчальних закладів.

Під час вручення сертифікатів на стипендії, міський голова Віталій Малецький подякував молоді за їхню активну життєву позицію та жагу до знань, висловив впевненість, що з такими талановитими та розумними молодими людьми в України є щасливе майбутнє.