СБУ та поліція знайшли чоловіка, який пошкодив Mersedes Benz кременчужанки

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СБУ та поліція знайшли чоловіка, який пошкодив Mersedes Benz кременчужанки. За інформацією Кременчуцького райуправління поліції та СУ ГУНП, 26 жовтня близько 21.00 біля торгівельного центру на вулиці Соборній чоловік пошкодив лакофарбове покриття задньої частини автомобіля Mersedes Benz GLE, який належить 35-річній кременчужанці.

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.194 (Умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

У ході оперативно-розшукових та слідчих дій оперативники Кременчуцького райуправління поліції спільно з працівниками СБУ встановили особу, причетну до скоєного. Ним виявився 55-річний місцевий чоловік. Наразі обставини та мотиви кримінального правопорушення з’ясовує слідство.