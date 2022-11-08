Де завтра не буде світла у Горішньоплавнівській громаді

9 листопада у Горішньоплавнівській МТГ відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради.
У м. Горішні Плавні з 8.00 до 17.00 за такими адресами:
У с. Салівка з 8.05 до 19.05 за такими адресами:
Раніше ми писали, що вчора неподалік Горішніх Плавнів збили декілька ворожих повітряних об'єкті.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер