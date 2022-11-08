Де завтра не буде світла у Горішньоплавнівській громаді

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9 листопада у Горішньоплавнівській МТГ відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради.

У м. Горішні Плавні з 8.00 до 17.00 за такими адресами:

вул. Горького (буд. 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128);

вул. Лугова (буд. 20, 20А);

вул. Некрасова (буд. 10Б);

пров. Квітковий (буд. 8, 10, 12, 14);

вул. Південна (буд. 1, 1А, 1В, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12).

У с. Салівка з 8.05 до 19.05 за такими адресами:

вул. Придніпровська (буд. 1, 1А, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25).

Раніше ми писали, що вчора неподалік Горішніх Плавнів збили декілька ворожих повітряних об'єкті.