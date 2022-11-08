Вчора 157 кременчужан отримали щеплення від COVID-19

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Вчора, 7 листопада, у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 157 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 11;

2 доза – 12;

1 бустерна доза – 105;

2 бустерна доза – 29.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 409;

2 дози отримали – 115 978;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 28 054;

2 бустерні дози отримали – 1 384.

Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що в Україні дозволили першу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих дітей віком 12-17 років за наявності достатньої кількості вакцини для груп ризику важкого перебігу хвороби. Підліткам бустерну дозу рекомендують через 6 міс. після завершення первинного курсу вакцинації.