Вчора 157 кременчужан отримали щеплення від COVID-19

Вчора, 7 листопада, у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 157 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За день щеплення отримали:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нагадуємо, що в Україні дозволили першу бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих дітей віком 12-17 років за наявності достатньої кількості вакцини для груп ризику важкого перебігу хвороби. Підліткам бустерну дозу рекомендують через 6 міс. після завершення первинного курсу вакцинації.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер