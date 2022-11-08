Кременчужани стали переможцями Всеукраїнської виставки-конкурсу «Знай і люби свій край»

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 127

Із 49 митців з Полтавщини, що стали переможцями Всеукраїнської виставки-конкурсу «Знай і люби свій край», є двоє кременчужанок – вихованки гуртка оригамі Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього».

Як повідомляє департамент освіти Кременчука, це Софія Дзигал та Аліна Марченко, що здобули нагороди в номінації «Паперова пластика та оригамі». Диплом I ступеня отримала Софія Дзигал, а Аліна Марченко – диплом lll ступеня.

Керівником гуртка є Ольга Одарушенко.