Кременчужани стали переможцями Всеукраїнської виставки-конкурсу «Знай і люби свій край»

Із 49 митців з Полтавщини, що стали переможцями Всеукраїнської виставки-конкурсу «Знай і люби свій край», є двоє кременчужанок – вихованки гуртка оригамі Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього».
Як повідомляє департамент освіти Кременчука, це Софія Дзигал та Аліна Марченко, що здобули нагороди в номінації «Паперова пластика та оригамі». Диплом I ступеня отримала Софія Дзигал, а Аліна Марченко – диплом lll ступеня.
Керівником гуртка є Ольга Одарушенко.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер