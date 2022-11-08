Хокеїсти «Кременчука», підсилившись харків’янами, зіграли у чемпіонаті U14

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 106

На льоду київського Палацу спорту відбулися матчі в рамках першого етапу чемпіонату України з хокею серед юнаків U14. У столиці зійшлися хокеїсти «Кременчука», «Сокола» (2009, 2010), «Крижинки» (2009, 2010) та «Морські вовки» Одеса. Кременчук представили виховані КДЮСШ «Авангард» ХК «Кременчук» 2009 під керівництвом тренера Андрія Смірнова.

Матчі відбувалися без фіксації рахунку та, відповідно, турнірних таблиць. Для кременчуцької команди це були перші змагання після початку повномасштабної російсько-української війни.

— 70% команди «Кременчук» 2009 виїхали за кордон. Тому ми укомплектувалися 6 гравцями з Харкова та кількома гравцями 2010 року народження. Під час ігор була сирена, то довелося почекати годину й зіграли ближче до ночі. Ми провели 4 матчі, всі пограли й отримали задоволення. Хлопці зіграли після великої паузи. Всі задоволені… З початку війни пограли перший раз, у нас була лише товариська зустріч з Дніпром (гравцями на кілька років старші). А цей формат 2009-2010 ближче за їх віком. Змагання дуже сподобалися, головне діти пограли, — розповів тренер.

За словами тренера, хоч змагання проходили без фіксації рахунку, для себе особисто вони підрахували, що команда виграла у двох матчах (4:3, 7:5), одна нічия (4:4) та мінімальна поразка від «Сокола» (0:1). Наразі в команді з 24 гравців залишилося лише 7, велике поповнення гравців з Харкова, які доукомплектували команду.