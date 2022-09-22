Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Спорт, Кременчук, Інтерв'ю

«Усі чемпіонати призупинені»: яка ситуація з дитячим хокеєм у Кременчуці

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 227

 

Частина дітей виїхала з Кременчука, проте до міста прибули переселенці з Харкова разом з тренером

Наприкінці серпня на льодовій арені «Айсберг» протягом двох днів проходили змагання серед юних хокеїстів. Участь у змаганнях взяли 5 команд з Кременчука, Дніпра, Богуслава та Черкас. Срібними призерами стали кременчужани, а золото взяли спортсмени з Дніпра.

Попри війну наша молодь повинна розвиватися й спілкуватися з однолітками. Яка наразі ситуація у Кременчуці з дитячим хокеєм, розповів директор ХК «Кременчук» Тарас Захарченко пресслужбі кременчуцького клубу. 

- Враховуючи всі обставини та воєнний стан, ми не займаємося популяризацією дитячого хокею. Тренери ДЮСШ «Авангард» не ходять по школах, як це було раніше, адже розуміємо, що це велика відповідальність. Але ми надаємо всі можливості для проведення тренувань та змагань серед дітей.

- Чи призупинені чемпіонати серед дітей?

- Усі чемпіонати призупинені. Будуть чи ні - це в першу чергу на розгляд самих батьків. На сьогодні багато дітей виїхало за кордон, далеко не всі повернулися. Усі, хто залишився, зібрані у групи й тренуються. Майже всі дитячі тренери на місці й тренуються. На сьогодні у нас 7 дитячих тренерів. Було 6, проте додався провідний тренер з Харкова.

- Чи підтримуєте зв'язок з дітьми та їх батьками, які виїхали за кордон? У яких країнах їм вдалося закріпитися?

- Наші діти продовжують спортивну дитячу кар'єру від Канади до Норвегії. Є у Польщі, Канаді, Латвії, Норвегії, розбрелися по всій Європі.

- Чи є переселенці, які приходять на тренування?

- До нас зараз приїжджають на тренування фігуристи з Харкова. Приїхав тренер з Харкова разом з трьома хокеїстами. За рішенням президента ХК «Кременчук» Сергія Мазура спортсменам з Харкова надали безкоштовне проживання та можливість тренуватися та розвиватися.

- Фігурне катання залишається у Кременчуці?

- Так, на льодовій арені «Айсберг» проходять тренування.

- Чи є серед тренерського штабу ті, хто приєднався до лав Збройних Сил України?

- У нас є тренер Вадим Селівестров, який став на захист України. Він дитячий тренер хокеїстів 2008 року народження. Також у лавах ЗСУ служить пресаташе Олександр Геєнко.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх