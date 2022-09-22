«Усі чемпіонати призупинені»: яка ситуація з дитячим хокеєм у Кременчуці

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 227

Частина дітей виїхала з Кременчука, проте до міста прибули переселенці з Харкова разом з тренером

Наприкінці серпня на льодовій арені «Айсберг» протягом двох днів проходили змагання серед юних хокеїстів. Участь у змаганнях взяли 5 команд з Кременчука, Дніпра, Богуслава та Черкас. Срібними призерами стали кременчужани, а золото взяли спортсмени з Дніпра.

Попри війну наша молодь повинна розвиватися й спілкуватися з однолітками. Яка наразі ситуація у Кременчуці з дитячим хокеєм, розповів директор ХК «Кременчук» Тарас Захарченко пресслужбі кременчуцького клубу.

- Враховуючи всі обставини та воєнний стан, ми не займаємося популяризацією дитячого хокею. Тренери ДЮСШ «Авангард» не ходять по школах, як це було раніше, адже розуміємо, що це велика відповідальність. Але ми надаємо всі можливості для проведення тренувань та змагань серед дітей.

- Чи призупинені чемпіонати серед дітей?

- Усі чемпіонати призупинені. Будуть чи ні - це в першу чергу на розгляд самих батьків. На сьогодні багато дітей виїхало за кордон, далеко не всі повернулися. Усі, хто залишився, зібрані у групи й тренуються. Майже всі дитячі тренери на місці й тренуються. На сьогодні у нас 7 дитячих тренерів. Було 6, проте додався провідний тренер з Харкова.

- Чи підтримуєте зв'язок з дітьми та їх батьками, які виїхали за кордон? У яких країнах їм вдалося закріпитися?

- Наші діти продовжують спортивну дитячу кар'єру від Канади до Норвегії. Є у Польщі, Канаді, Латвії, Норвегії, розбрелися по всій Європі.

- Чи є переселенці, які приходять на тренування?

- До нас зараз приїжджають на тренування фігуристи з Харкова. Приїхав тренер з Харкова разом з трьома хокеїстами. За рішенням президента ХК «Кременчук» Сергія Мазура спортсменам з Харкова надали безкоштовне проживання та можливість тренуватися та розвиватися.

- Фігурне катання залишається у Кременчуці?

- Так, на льодовій арені «Айсберг» проходять тренування.

- Чи є серед тренерського штабу ті, хто приєднався до лав Збройних Сил України?

- У нас є тренер Вадим Селівестров, який став на захист України. Він дитячий тренер хокеїстів 2008 року народження. Також у лавах ЗСУ служить пресаташе Олександр Геєнко.