У Кременчуці у пожежі загинув чоловік, жінку вдалося врятували

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 42

У Кременчуці у пожежі загинув 62-річний чоловік. 92-річну жінку вдалось врятувати. Як повідомили в Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС, пожежа сталась учора, 21 вересня, о 19.40 у квартирі на 9 поверсі на вулиці Воїнів-інтернаціоналістів.

На місце виклику виїхало 3 пожежні автомобілі.

У ході розвідки рятувальники виявили 92-річну жінку, яка кликала на допомогу. Вогнеборці вивели її з квартири та передали працівникам «швидкої».

У кімнаті, де виникла пожежа, знайшли тіло 62-річного чоловіка.

Полум'я приборкали о 20.43. Вогонь знищив меблі та речі. Надзвичайну ситуацію ліквідовували 10 рятувальників.

Причина виникнення пожежі та збитки від неї встановлюються.