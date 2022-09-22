У Кременчуці у пожежі загинув чоловік, жінку вдалося врятували

У Кременчуці у пожежі загинув 62-річний чоловік. 92-річну жінку вдалось врятувати. Як повідомили в Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС, пожежа сталась учора, 21 вересня, о 19.40 у квартирі на 9 поверсі на вулиці Воїнів-інтернаціоналістів.
На місце виклику виїхало 3 пожежні автомобілі.
У ході розвідки рятувальники виявили 92-річну жінку, яка кликала на допомогу. Вогнеборці вивели її з квартири та передали працівникам «швидкої».
У кімнаті, де виникла пожежа, знайшли тіло 62-річного чоловіка.
Полум'я приборкали о 20.43. Вогонь знищив меблі та речі. Надзвичайну ситуацію ліквідовували 10 рятувальників.
Причина виникнення пожежі та збитки від неї встановлюються.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер