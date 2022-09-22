153 воїнів та 23 цивільних громадян втратив Кременчук з початку російсько-української війни

З початку російсько-української війни, з 2014 року, Кременчук втратив 153 військових та 23 цивільних громадян. Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

- Біль втрати найкращих синів і дочок України важко пережити, а їхні подвиги неможливо забути. Я прошу керівників підприємств та організацій Кременчука, всіх кременчужан не забувати про хвилину пам’яті й віддавати належне тим, хто поклав свої життя за нашу безпеку і свободу. Це найменше, що ми можемо для них зробити.

Особливо це важливо для нашої освіти. Прошу вчителів під час онлайн-уроків проводити хвилину пам’яті та розповідати учням про наших Героїв та їхні подвиги. Ніхто і ніщо не має забутися! Героям слава! - написав Віталій Малецький.