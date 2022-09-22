На Кременчуччині автівка злетіла у кювет: водій у тяжкому стані

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21 вересня близько 10.40 неподалік села Жуки Кременчуцького району 33-річний водій на автомобілі Dasia під час руху з’їхав з проїжджої частини в кювет.

За інформацією Кременчуцького райуправління, керманича легковика в тяжкому стані госпіталізували до лікарні.





За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішує питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі Кременчуцького районного управління поліції встановлюють всі обставини аварії.