21 вересня COVID-19 діагностували у 62 кременчужан

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 207 Коментарів: 1

21 вересня у місті зареєстрували 62 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію (20 вересня – 41).

За даними мерії, захворіли 38 жінок віком від 30 до 89 років, 23 чоловіка віком від 19 до 82 років та одна дитина 8 років. 55 з них лікуються під наглядом сімейних лікарів, сім – у стаціонарі.

В інфекційних шпиталях знаходиться 39 людей. За добу одужало шість осіб. Випадків смерті у місті вчора не фіксували.

Загалом у Кременчуці налічують 24 486 хворих, одужало 23 530, померло 722.