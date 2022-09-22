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Кременчук, Коронавірус / Карантин

21 вересня COVID-19 діагностували у 62 кременчужан

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 207 Коментарів: 1

 

За добу одужало шестеро людей

21 вересня у місті зареєстрували 62 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію (20 вересня – 41).

За даними мерії, захворіли 38 жінок віком від 30 до 89 років, 23 чоловіка віком від 19 до 82 років та одна дитина 8 років. 55 з них лікуються під наглядом сімейних лікарів, сім – у стаціонарі.

В інфекційних шпиталях знаходиться 39 людей. За добу одужало шість осіб. Випадків смерті у місті вчора не фіксували.

Загалом у Кременчуці налічують 24 486 хворих, одужало 23 530, померло 722.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус
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Коментарі: 1

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lag8600:
Сьогодні, 10:37

Де масковий режим? У нас все якісь крайнощи. Зараз скільки людей хворіє, чому в транспотрі та в магазинах не зробити масковий режим? 


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