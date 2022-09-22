Кременчужанка поскаржилася, що її дочці стало зле біля ЦПМСД №3, а їй не надали допомогу

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 320 Коментарів: 1

У поліклініці кажуть, що попросили родину звернутися до приймального відділення дитячої лікарні, бо цей випадок потребував невідкладної допомоги

До нашої редакції звернулася багатодітна мати Анастасія зі скаргою на амбулаторію Центру ПМСД №3 (раніше – дитяча поліклініка на вулиці Павлова). Вона розповіла, що її 11-річній дочці Кірі стало погано біля медзакладу – закрутилася голова, вона зблідла, губи посиніли, і потім дитина втратила свідомість. Анастасії на допомогу кинулися випадкові перехожі, які побігли до поліклініки кликати на допомогу. Проте, за словами Анастасії, до неї ніхто не вийшов, у реєстратурі прохання проігнорували:

- Підбігли два хлопчики, один допоміг мені дитину покласти на лавку, другий побіг звати лікарів на допомогу. Він вийшов і сказав: «Пробачте, але вони прямим текстом мені сказали, що не вийдуть».

Тоді Анастасія викликала «швидку», у цей час дитина почала приходити до тями, підійшов її батько. «Швидка» відвезла Кіру до приймального відділення дитячої лікарні, яка знаходиться у тому ж приміщенні, що і поліклініка.

Працівники «швидкої» виміряли дитині тиск, лікарі у приймальному відділенні – рівень гемоглобіну. Але відхилень у цих показниках не знайшли.

ТЪ взяв коментар щодо цього інциденту у заступниці директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надії Боровик, яка, як з'ясувалося, є лікарем Кіри. Вона пояснила, що працівники реєстратури повідомили їй про цю ситуацію.

Зважаючи на стан дитини, Надія Боровик зробила висновок, що Кіра потребує госпіталізації у стаціонар для дообстеження та постійного медичного спостереження. Тому, аби не втрачати час, направила родину до приймального відділення дитячої лікарні, яка знаходиться поруч. Реєстраторка попрохала батька дитини віднести дочку до приймального відділення.

Пані Анастасія телефоном зв’язалася з Надією Боровик і сказала, що дитину оглянули у приймальному відділенні, але від госпіталізації мати відмовилася. Тому лікарка виписала направлення на обстеження та консультацію невропатолога, а також на аналізи та обстеження мозку.

21 вересня мати повідомила пані Боровик, що дитина почувається краще. Також Анастасія розповіла нам, що вирішила привести дочку на обстеження до приватної клініки.