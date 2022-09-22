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Кременчужанка поскаржилася, що її дочці стало зле біля ЦПМСД №3, а їй не надали допомогу

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 320 Коментарів: 1

 

У поліклініці кажуть, що попросили родину звернутися до приймального відділення дитячої лікарні, бо цей випадок потребував невідкладної допомоги

До нашої редакції звернулася багатодітна мати Анастасія зі скаргою на амбулаторію Центру ПМСД №3 (раніше – дитяча поліклініка на вулиці Павлова). Вона розповіла, що її 11-річній дочці Кірі стало погано біля медзакладу – закрутилася голова, вона зблідла, губи посиніли, і потім дитина втратила свідомість. Анастасії на допомогу кинулися випадкові перехожі, які побігли до поліклініки кликати на допомогу. Проте, за словами Анастасії, до неї ніхто не вийшов, у реєстратурі прохання проігнорували:

- Підбігли два хлопчики, один допоміг мені дитину покласти на лавку, другий побіг звати лікарів на допомогу. Він вийшов і сказав: «Пробачте, але вони прямим текстом мені сказали, що не вийдуть».

Тоді Анастасія викликала «швидку», у цей час дитина почала приходити до тями, підійшов її батько. «Швидка» відвезла Кіру до приймального відділення дитячої лікарні, яка знаходиться у тому ж приміщенні, що і поліклініка.

Працівники «швидкої» виміряли дитині тиск, лікарі у приймальному відділенні – рівень гемоглобіну. Але відхилень у цих показниках не знайшли.

ТЪ взяв коментар щодо цього інциденту у заступниці директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надії Боровик, яка, як з'ясувалося, є лікарем Кіри. Вона пояснила, що працівники реєстратури повідомили їй про цю ситуацію.

Зважаючи на стан дитини, Надія Боровик зробила висновок, що Кіра потребує госпіталізації у стаціонар для дообстеження та постійного медичного спостереження. Тому, аби не втрачати час, направила родину до приймального відділення дитячої лікарні, яка знаходиться поруч. Реєстраторка попрохала батька дитини віднести дочку до приймального відділення.

Пані Анастасія телефоном зв’язалася з Надією Боровик і сказала, що дитину оглянули у приймальному відділенні, але від госпіталізації мати відмовилася. Тому лікарка виписала направлення на обстеження та консультацію невропатолога, а також на аналізи та обстеження мозку.

21 вересня мати повідомила пані Боровик, що дитина почувається краще. Також Анастасія розповіла нам, що вирішила привести дочку на обстеження до приватної клініки.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: скарга дитяча лікарня дитина поліклініка
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Коментарі: 1

49
BS:
Сьогодні, 11:17

В чому проблема то була? Їм важко до приймального відділення 100м було віднести власну дитину? Чого взагалі було йти в ту реєстратуру, там лікарів немає, а тільки медсестри які шприців ніколи не бачили, чим вони могли допомогти? Правда медсестри могли хоча б подзвонити в приймальне відідлення і викликати лікаря, але для цього потрібно мати трохи ініціативності, чого в них ніколи не було і не потрібно було від них нічого такого чекати. Тому батькам потрібно було або нести дитину в приймальне відділення або спробувати збігати викликати чергового лікаря. Хоча в такому випадку мабуть була б стаття, що лікар з приймального відділення не захотів вийти на вулицю і пройтися 100м до хворої дитини... :((


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