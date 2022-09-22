Фонд зарплати комунальної телерадіокомпанії у 2022 році збільшився на півмільйона гривень

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Кременчуцька депутатка Лариса Гориславець (фракція «Європейська солідарність») в ефірі телеканалу «Ісландія» у програмі «Клуб мародерів» розповіла про те, як зросли витрати комунальної телерадіокомпанії (КТРК), яка фінансується з міського бюджету, під час війни.

За її даними, фонд заробітної плати КТРК за 8 місяців поточного року збільшився на 500 тисяч гривень. Якщо минулого року вони складали 4,6 млн гривень, то у 2022 році — збільшились до 5,1 млн гривень.

Також зросли витрати на пальне: у порівнянні з минулим роком КТРК витратила на 120 тис. гривень більше - 248 тис. гривень проти 128 тис. гривень.

Вартість ведення телеграм-каналу коштує у цьому році не 12 тис. гривень, а 20. При цьому, як зазначила ведуча програми, знайти його у Telegram не вдалося.

При цьому, як зазначила Лариса Гориславець, відмова від фінансування газети за 9 млн гривень (яка не друкується під час війни) насправді не дасть ніякої економії для міського бюджету, адже ці гроші КТРК «розтягує» на інші статті.

Детальніше дивіться у сюжеті програми.

Нагадаємо, КТРК — це комунальна телерадіокомпанія, яку утримують переважно за гроші з міського бюджету. Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що штат працівників складає 53 особи. У 2022 році на утримання КП у бюджеті Кременчука було закладено майже 24 млн гривень.

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