Майже 10 мільйонів з бюджету – на газету для мера Кременчука: тендер «під ялинку»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 375 Коментарів: 1

Аукціон призначений 9 березня, на газету витратять на мільйон більше, ніж торік

КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» 30 грудня оголосила тендер (відкриті торги з публікацією англійською мовою) на друк та розповсюдження газети «Кременчуцькі новини». Такі торги передбачають етап прекваліфікації – тобто розкриття тендерних пропозицій (крім ціни) до аукціону, який призначений на 9 березня.

Очікувана вартість закупівлі – 9 млн 797 тис грн, і це на понад мільйон більше, ніж у 2021 році.

Як видно, з оголошенням дуже поспішали – бо ще 31 грудня завантажували оновлену редакцію кваліфікаційних критеріїв предмета закупівлі. Третій рік поспіль газету за кошти територіальної громади – тобто за наші з вами податки планують видавати тиражем 44 тисячі примірників. Щоправда, скорочена кількість тиражів – їх буде 44 (у минулому році планувалося 52).

Що замовляють за кошти платників податків:

Обсяг – 16 шпальт.

Разовий тираж газети – 44 000 примірників.

Кількість тиражів – орієнтовно 44.

Формат 60х84/4.

Формат після обрізу – 400х280 мм.

Фарбність – (4+4). Папір газетний щільністю 45 г/м2.

Мова: українською мовою.

У додатку — перелік 7072 адрес (і багатоквартирні будинки, і індивідуальні), куди будуть доставляти «безкоштовну» газету. За якими критеріями складався цей перелік — залишається незрозумілим.

При обмеженому бюджеті, у якому немає грошей ні на завершення реконструкції музею, ні на публічні бібліотечні хаби, які обіцяв міський голова, ні на безкоштовний проїзд школярів – гроші на газету знайшлися. Звісно, на це «дали добро» депутати Кременчуцької міської ради, які проголосували і за Програму діяльності КТРК (у цілому містяни заплатять за телебачення 24 млн грн), і за міський бюджет, де в повному обсязі передбачені гроші на газету.

В основному, голоси віддали представники партій «За майбутнє», «Слуга народу», «Батьківщина» і частково – представники «Рідного міста» та ОПЗЖ. Нагадаємо, хто з депутатів голосував за Програму діяльності КТРК: Валерія Волкова, Геннадій Іванян, Крістіна Мирошніченко, Тетяна Сергієнко, Федір Чураков, Вячеслав Яворський, Олександр Березянський, Олександр Калашник, Наталія Лихошвай, Наталія Погужельська, Ігор Шварцман, Микола Бокован, Олександр Головач, Дмитро Кармазін, Андрій Макаров, Сергій Порчирян, Григорій Угніч, Євген Бордюг, Зінаїда Проценко, Ігор Штефан, Юрій Гриценко, Ілля Кочуров, Валерій Мірошниченко, Світлана Пищита, Валерія Чернишова, Олександр Ющенко. І звісно ж, мер Віталій Малецький, який і сказав «прошу підтримати».

Газета публікує винятково позитивні матеріали про діяльність міського голови – і водночас замовчує гострі теми.