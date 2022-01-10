ДСНСники перевірили лікарні: майже в кожній знайшли порушення

На Полтавщині перевірили лікувальні заклади на дотримання протипожежної безпеки. Результати невтішні: у переважній більшості медичних закладів виявили порушення. Про це, за інформацією видання «Зміст» , на апаратній нараді 10 січня розповів заступник начальника Головного управління ДСНС у Полтавській області Володимир Гришанін.

Виявили й кілька порушень експлуатації кисневого обладнання. Так, в Кременчуцькій ЦРЛ балони з киснем зберігають без захисних ковпаків. А в Хорольській міській лікарні, кисневий пункт розміщено в прибудові, яка поруч з лікувальним корпусом з постійним перебуванням хворих, хоча відстань повинна бути 25 м від корпусів, де є постійне перебування людей.

Такожобстежили 340 об‘єктівохорониздоров‘я, провели протипожежніінструктажі. Фахівцівстановили, щонайгірший стан з забезпеченняпожежноїбезпеки в Семенівськійлікарні, ОржицькійЦРЛ та Чорнухинськійлікарні.