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Кременчук, Полтавщина

ДСНСники перевірили лікарні: майже в кожній знайшли порушення

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 340 Коментарів: 1

 

Виявили й кілька порушень експлуатації кисневого обладнання: так, в Кременчуцькій ЦРЛ балони з киснем зберігають без захисних ковпаків

На Полтавщині перевірили лікувальні заклади на дотримання протипожежної безпеки. Результати невтішні: у переважній більшості медичних закладів виявили порушення. Про це, за інформацією видання «Зміст», на апаратній нараді 10 січня розповів заступник начальника Головного управління ДСНС у Полтавській області Володимир Гришанін.

Першочергово перевірили 26 закладів, які використовують кисневе обладнання.

За результатами перевірок склалася досить сумна картина:

  • у 22 лікарнях відсутні або перебувають у несправному стані системи протипожежного захисту: пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу; 
  • у 15 закладах дерев‘яні елементи покрівлі необроблені захисним розчином;
  • у 10 закладах в неналежному стані знаходиться електрична мережа;
  • у 7 закладах не повною мірою забезпечено первинними засобами пожежогасіння;
  • у 6 закладах знаходяться в неналежному стані системи внутрішнього протипожежного водогону: рукава пожежні крани тощо;
  • у 4 закладах незабезпечене зовнішнє протипожежне водопостачання, зокрема пожежні водойми не заповнені водою;
  • у 4 закладах шляхи евакуації не відповідають нормативним вимогам, оздоблення стін та стелі виконано з горючих матеріалів.

Виявили й кілька порушень експлуатації кисневого обладнання. Так, в Кременчуцькій ЦРЛ балони з киснем зберігають без захисних ковпаків. А в Хорольській міській лікарні, кисневий пункт розміщено в прибудові, яка поруч з лікувальним корпусом з постійним перебуванням хворих, хоча відстань повинна бути 25 м від корпусів, де є постійне перебування людей.

Такожобстежили 340 об‘єктівохорониздоров‘я, провели протипожежніінструктажі. Фахівцівстановили, щонайгірший стан з забезпеченняпожежноїбезпеки в Семенівськійлікарні, ОржицькійЦРЛ та Чорнухинськійлікарні

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: лікарня ДСНС перевірка безпека пожежа
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Коментарі: 1

235
БРАТ:
Сьогодні, 18:51

Ці всі недоліки- дуже вартісні... і жодне комунальне підприємство такий тягар не закладе собі в бюджет... чого лише вартує аварійна пожежна сигналізація...

хоча- так ... воно все повинно буди , але... 


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