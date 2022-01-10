КП «Теплоенерго» знову заявило про намір підвищити тарифи на опалення

Не минуло й півмісяця з моменту встановлення тарифів на тепло (їх затвердив виконком рішенням від 28 грудня) — а комунальне підприємство «Теплоенерго» заявило про намір знову скоригувати тарифи. Інформація розміщена на офіційному сайті підприємства. Коригуватимуть розцінки на опалення та гарячу воду в бік збільшення на 5-11%.
Тариф підвищується для всіх споживачів — проте продовжує діяти меморандум, який передбачає для населення фіксовані тарифи у платіжках (на рівні минулого опалювального сезону). Різницю між фактичною вартістю та відпускною ціною тепла сплачує бюджет — а це немалі суми.
Тарифи на теплову енергію (з ПДВ)
|
Категорія споживачів
|
Чиний тариф, грн/Гкал
|
Плановий тариф, грн/Гкал
|
Різниця, грн
|
Різниця, %
|
населення
|
2901,85
|
3037,5
|
135,65
|
4,7
|
релігійні організації
|
4709,15
|
5028,83
|
319,68
|
6,8
|
бюджетні установи
|
4442,59
|
4773,41
|
330,82
|
7,4
|
інші споживачі
|
6199,73
|
6884,1
|
684,37
|
11
Тарифи на гарячу воду (за 1 куб. м, з ПДВ)
|
Категорія споживачів
|
Чиний тариф
|
Плановий тариф, грн/Гкал
|
Різниця, грн
|
Різниця, %
|
населення
|
157,91
|
164,39
|
6,48
|
4,1
|
бюджетні установи
|
233,4
|
249,42
|
16,08
|
7,4
|
інші споживачі
|
311,68
|
345,02
|
33,34
|
10
На підприємстві пояснюють зміну тарифів черговим підвищенням ціни на газ у січні на так званий обсяг ІІ — той, що використовується для виробництва тепла для свпоживачів, крім населе6ння. Зокрема, витрати на паливо, за даними підприємства, зросли на 9,4%. Також зросли витрати на покупну теплову енергію від ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на 5,7% (це те тепло, яке використовується для Раківки).
Довідково:
Тарифи, якими зараз користується населення, встановлені наприкінці 2020 року і діють із січня 2021 року.
Тарифи для побутових споживачів КП «Теплоенерго» (Крюків, Раківка, Занасип) складають:
Тарифи для побутових споживачів ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (лівобережжя) складають:
За нашими підрахунками, фактичні тарифи «Теплоенерго» після планованого підвищення будуть на 49% вищі, ніж ті, що застосовуються у платіжках. Різниця — це майже тисяча гривень на кожній гігакалорії.
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