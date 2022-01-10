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Топ новина, Кременчук, Споживач

КП «Теплоенерго» знову заявило про намір підвищити тарифи на опалення

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 004 Коментарів: 5

 

Ціна для населення заморожена, тож постраждають бізнес та бюджетні організації

Не минуло й півмісяця з моменту встановлення тарифів на тепло (їх затвердив виконком рішенням від 28 грудня) — а комунальне підприємство «Теплоенерго» заявило про намір знову скоригувати тарифи. Інформація розміщена на офіційному сайті підприємства. Коригуватимуть розцінки на опалення та гарячу воду в бік збільшення на 5-11%.

Тариф підвищується для всіх споживачів — проте продовжує діяти меморандум, який передбачає для населення фіксовані тарифи у платіжках (на рівні минулого опалювального сезону). Різницю між фактичною вартістю та відпускною ціною тепла сплачує бюджет — а це немалі суми.

Плановані тарифи КП «Теплоенерго» у порівнянні з діючими

Тарифи на теплову енергію (з ПДВ)

Категорія споживачів

Чиний тариф, грн/Гкал

Плановий тариф, грн/Гкал

Різниця, грн

Різниця, %

населення

2901,85

3037,5

135,65

4,7

релігійні організації

4709,15

5028,83

319,68

6,8

бюджетні установи

4442,59

4773,41

330,82

7,4

інші споживачі

6199,73

6884,1

684,37

11

Тарифи на гарячу воду (за 1 куб. м, з ПДВ)

Категорія споживачів

Чиний тариф

Плановий тариф, грн/Гкал

Різниця, грн

Різниця, %

населення

157,91

164,39

6,48

4,1

бюджетні установи

233,4

249,42

16,08

7,4

інші споживачі

311,68

345,02

33,34

10

На підприємстві пояснюють зміну тарифів черговим підвищенням ціни на газ у січні на так званий обсяг ІІ — той, що використовується для виробництва тепла для свпоживачів, крім населе6ння. Зокрема, витрати на паливо, за даними підприємства, зросли на 9,4%. Також зросли витрати на покупну теплову енергію від ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на 5,7% (це те тепло, яке використовується для Раківки).

Довідково:

Тарифи, якими зараз користується населення, встановлені наприкінці 2020 року і діють із січня 2021 року.

Тарифи для побутових споживачів КП «Теплоенерго» (Крюків, Раківка, Занасип) складають:

  • постачання теплової енергії (1 Гкал, з лічильником) — 2040,44 грн;
  • постачання гарячої води — 111,17 грн/куб м.

Тарифи для побутових споживачів ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (лівобережжя) складають:

  • постачання теплової енергії (1 Гкал, з лічильником) — 1796,4 грн;
  • постачання гарячої води — 103,99 грн/куб м.

За нашими підрахунками, фактичні тарифи «Теплоенерго» після планованого підвищення будуть на 49% вищі, ніж ті, що застосовуються у платіжках. Різниця — це майже тисяча гривень на кожній гігакалорії.

Тариф на тепло для населення у Кременчуці не зросте — залишиться таким, як і минулого року
0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Теплоенерго тариф опалення гаряча вода
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Коментарі: 5

4 081
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:27

надо еще больше, я считаю это мало- эпоху бедности победили, льготный тариф по газу для пивзаводов тоже, а для тэц и населения газ должен быть с 300% накруткой. Зато не барыга.


11 3
215
stronzo:
Сьогодні, 16:41

В мене жодного дня не було договору з теплоенерго, як, напевно, і в більшості містян. Тож поставка теплоносія є їх доброю волею, а мої сплати - добрим жестом подяки за таку волю.

Все це було добре доки ціни не стали космічними.

Якщо я перестану сплачувати, а теплоенерго подає на мене в суд, то за яким кодексом ми будемо з'ясовувати стосунки. І яким документом ці стосунки закріплені? І який пункт неіснуючого договору я порушив?

Якщо є хтось з юридичним досвідом у цій сфері - прошу відповісти.

Дякую.


16 0
11
Маргарита:
Сьогодні, 17:06

Люди добрые, и эти счета за тепло не знаю,как оплатить, куда уж повышать?


6 0
161
Джо:
Сьогодні, 17:12

каждый месяц повышение тарифов. Я вообще не понимаю, как так может быть... Ну, точнее понимаю, но это абсурд.


5 0
4 081
1
zzzzzz:
Сьогодні, 17:45

Цитата: stronzo
яким документом
типовый договор, который продлевается со времен динозавров


2 1

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