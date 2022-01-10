КП «Теплоенерго» знову заявило про намір підвищити тарифи на опалення

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 004 Коментарів: 5

Не минуло й півмісяця з моменту встановлення тарифів на тепло (їх затвердив виконком рішенням від 28 грудня) — а комунальне підприємство «Теплоенерго» заявило про намір знову скоригувати тарифи. Інформація розміщена на офіційному сайті підприємства. Коригуватимуть розцінки на опалення та гарячу воду в бік збільшення на 5-11%.

Тариф підвищується для всіх споживачів — проте продовжує діяти меморандум, який передбачає для населення фіксовані тарифи у платіжках (на рівні минулого опалювального сезону). Різницю між фактичною вартістю та відпускною ціною тепла сплачує бюджет — а це немалі суми.

Плановані тарифи КП «Теплоенерго» у порівнянні з діючими

Тарифи на теплову енергію (з ПДВ)

Категорія споживачів Чиний тариф, грн/Гкал Плановий тариф, грн/Гкал Різниця, грн Різниця, % населення 2901,85 3037,5 135,65 4,7 релігійні організації 4709,15 5028,83 319,68 6,8 бюджетні установи 4442,59 4773,41 330,82 7,4 інші споживачі 6199,73 6884,1 684,37 11

Тарифи на гарячу воду (за 1 куб. м, з ПДВ)

Категорія споживачів Чиний тариф Плановий тариф, грн/Гкал Різниця, грн Різниця, % населення 157,91 164,39 6,48 4,1 бюджетні установи 233,4 249,42 16,08 7,4 інші споживачі 311,68 345,02 33,34 10

На підприємстві пояснюють зміну тарифів черговим підвищенням ціни на газ у січні на так званий обсяг ІІ — той, що використовується для виробництва тепла для свпоживачів, крім населе6ння. Зокрема, витрати на паливо, за даними підприємства, зросли на 9,4%. Також зросли витрати на покупну теплову енергію від ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на 5,7% (це те тепло, яке використовується для Раківки).

Довідково:

Тарифи, якими зараз користується населення, встановлені наприкінці 2020 року і діють із січня 2021 року.

Тарифи для побутових споживачів КП «Теплоенерго» (Крюків, Раківка, Занасип) складають:

постачання теплової енергії (1 Гкал, з лічильником) — 2040,44 грн;

постачання гарячої води — 111,17 грн/куб м.

Тарифи для побутових споживачів ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (лівобережжя) складають:

постачання теплової енергії (1 Гкал, з лічильником) — 1796,4 грн;

постачання гарячої води — 103,99 грн/куб м.

За нашими підрахунками, фактичні тарифи «Теплоенерго» після планованого підвищення будуть на 49% вищі, ніж ті, що застосовуються у платіжках. Різниця — це майже тисяча гривень на кожній гігакалорії.