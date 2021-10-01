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Топ новина, Кременчук, Споживач

Тариф на тепло для населення у Кременчуці не зросте — залишиться таким, як і минулого року (оновлено)

Сьогодні, 14:56 Переглядів: 996 Коментарів: 5

 

Рішення про продовження дії «старих» тарифів ухвалив виконком

Тарифи для населення на постачання теплової енергії та на постачання гарячої води у Кременчуці не зростуть. Сьогодні, першого жовтня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення, яким подовжив дію теплових тарифів, ухвалених минулого року. Це стосує ться і КремТЕЦ, і КП «Теплоенерго». (Чинні тарифи діяли до 30 вересня цього року — так передбачало рішення виконкому, наразі їх дія продовжена рішенням виконкому на новий опалювальний період 2021-2022 років). Як звучить у рішенні, «до введення в дію тарифів на плановий період».

Мер Віталій Малецький наголосив, що не підвищення тарифів можливе завдяки домовленостям, досягнутим на конгресі місцевих і регіональних влад , що відбувся напередодні у Києві. А саме: є домовленість про фіксовану ціну на газ, що використовується для потреб виробництва тепла для побутових споживачів (трохи більше 7500 грн за 1000 кубометрів). Мер також зауважив, що зросли зарплати та вартість електроенергії — але, попри це, тарифи у місті триматимуть незмінними. КП «Теплоенерго» дотується з міського бюджету.

На відміну від тарифів для населення, тарифи для бюджетних організацій та інших споживачів зростуть. У них врахована ціна на газ понад 16 тисяч за 1000 кубометрів.

Нагадаємо, раніше мерія планувала підвищення теплових тарифів для всіх груп споживачів. Проте прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловився, що підстав для підвищення тарифів для населення наразі немає, осклільки уряд вирішив питання з постачанням газу на виробництво тепла для цієї категорії за пільговою ціною.

Довідково

Востаннє тарифи у Кременчуці підвищувалися рішеннями виконкому від 24.12.20 року і діяли з січня 2021 року.

Тарифи для побутових споживачів КП «Теплоенерго» (Крюків, Раківка, Занасип) складають:

  • постачання теплової енергії (1 Гкал, з лічильником) — 2040,44 грн;
  • постачання гарячої води — 111,17 грн/куб м.

Тарифи для побутових споживачів ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (лівобережжя) складають:

  • постачання теплової енергії (1 Гкал, з лічильником) — 1796,4 грн;
  • постачання гарячої води — 103,99 грн/куб м.

Варто нагадати, що й «старі» тарифи, м'яко кажучи, не радували кременчужан: містяни щомісяця у соцмережах лаялися. отримавши платіжки за тепло. Навіть опалення однокімнатної квартири (з лічильником) доходило до 3 тис грн. 


Шок і «капець»: кременчужани отримали січневі платіжки за комуналку


2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення тариф виконком Теплоенерго
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Коментарі: 5

1 293
hunter:
Сьогодні, 15:02

Чет мне помнится,что мер обещал что проезд не подорожает,а вышло он оно как.Я думаю тут также будет.


9 0
3 640
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:05

теперь мы спокойныsmile


6 1
560
1
Туся:
Сьогодні, 15:36

 Не вірю! Підвищиться усе! З-під тишка, як завжди! заглянеш у платіжку, а там вже  більша сума стоїть на оплату. Так, як у магазині, з кожним днем хлібина дорожче стоїть. 


6 0
187
1
evgeniys:
Сьогодні, 15:59

Сколько будет 1 Гкал для "прочих потребителей" ?  "Телеграф", если есть возможность уточните пожалуйста.


1 0
155
Татьяна Донченко:
Сьогодні, 16:24

Цитата: evgeniys

Сколько будет 1 Гкал для "прочих потребителей" ?  "Телеграф", если есть возможность уточните пожалуйста.

Пока продлили всем, проект решения по прочим обнародуют позже - пока нет его, где-то "варится" в котле


1 0
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