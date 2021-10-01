З водосховищ натягали риби на понад 230 тисяч гривень

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 325

На порушників склали два протоколи

На Полтавщині водні поліцейські спільно з екологічною інспекцією задокументували незаконний вилов риби на суму понад 230 тисяч гривень.

Два факти порушень правил промислового рибальства правоохоронці виявили в районі села Вереміївка та в акваторії ландшафтного заказника «Сулинський».



За результатами перевірки складено протоколи за ч.3 ст.85 (Порушення правил рибальства) та ст.91 (Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За попередніми підрахунками, сума заданих збитків природному середовищу може складати понад 230 тисяч гривень. Для надання подальшої правової оцінки незаконним діям правопорушників на місце події викликано слідчо-оперативну групу Чорнобаївського ВП Черкаської області.



