У мерії Кременчука готуються вчергове підвищити тарифи на тепло

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 186 Коментарів: 3

Віцемер з комуналки обіцяє, що підвищення для населення буде незначним, а для бюджету та інших варість опаленян зросте майже вдвічі

Постачальники теплової енергії — КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - вже розраховують проєкти нових тарифів. Про це поінформував віцемер з комуналки Іван Москалик під час засідання депутатської бюджетної комісії. Поки що проєкти рішень виконкому щодо нових тарифів не оприлюднені на сайті мерії.

Іван Москалик поінформував, що для населення тарифи підвищаться «відносно на невелику суму» для споживачів КП «Теплоенерго», а для бюджету та інших споживачів — майже вдвічі. (Така є ситуація прогнозується і по КремТЕЦ, якій раніше НКРЕКП затвердила тарифи на виробництво, а мерія має затвердити кінцевий тариф на тепло з урахуванням транспортування та постачання).

Іван Москалик також зазначив, що в діючому тарифі на теплову енергію закладена ціна на газ 5370 грн за 1000 куб м, тоді як на сьогодні Президент дав доручення зафіксувати вартість газу на 7500 гривень за 1000 куб м. У той же час, ціна на газових хабах сягає вже 31250 грн за 1000 кубометрів.

- За минулий опалювальний період різниця різниця між вартістю газу, яка була закладена у тарифі, і тієї, що була на хабі (і за якою фактично купували наші надавачі послуг) склала 143 мільйона гривнь по ТЕЦ, а по по «Теплоенерго» - 13 мільйонів, вагонзаводу - 17 мільйонів. Це те, що підприємства поклали собі на збитки і не знають, що робити з цим сьогодні, - зазначив Іван Москалик.

Він зазначив, що різниця по КремТЕЦ не врахована у нових тарифах — держава має відшкодувати ці збитки. Але механізму відшкодування для вагонобудівного заводу немає (оскільки від є лише виробником, а послуги населенню надає посередник — КП «Теплоенерго».

- Нам погодили, що різниця буде врахована в складі тарифу. А потім, якщо буде прийнято рішення по вагонобудівному заводу, буде перерахунок. Але поки що КВБЗ подасть в складі тарифу, - поінформував Іван Москалик.

Це означає, що минулорічну різницю в тарифах таки перекладуть на населення.

Нагадаємо, раніше прем'єр-мінгістр Денис Шмигаль заявив про те, що фіксована ціна на газ для забезпечення теплом населення дозволяє не підвищувати теплові тарифи.При цьому він наголосив, що відповідальність за підвищення тарифів на тепло несуть органи місцевого самоврядування.