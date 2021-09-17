У мерії Кременчука готуються вчергове підвищити тарифи на тепло

Віцемер з комуналки обіцяє, що підвищення для населення буде незначним, а для бюджету та інших варість опаленян зросте майже вдвічі
Постачальники теплової енергії — КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - вже розраховують проєкти нових тарифів. Про це поінформував віцемер з комуналки Іван Москалик під час засідання депутатської бюджетної комісії. Поки що проєкти рішень виконкому щодо нових тарифів не оприлюднені на сайті мерії.
Іван Москалик поінформував, що для населення тарифи підвищаться «відносно на невелику суму» для споживачів КП «Теплоенерго», а для бюджету та інших споживачів — майже вдвічі. (Така є ситуація прогнозується і по КремТЕЦ, якій раніше НКРЕКП затвердила тарифи на виробництво, а мерія має затвердити кінцевий тариф на тепло з урахуванням транспортування та постачання).
Іван Москалик також зазначив, що в діючому тарифі на теплову енергію закладена ціна на газ 5370 грн за 1000 куб м, тоді як на сьогодні Президент дав доручення зафіксувати вартість газу на 7500 гривень за 1000 куб м. У той же час, ціна на газових хабах сягає вже 31250 грн за 1000 кубометрів.
Він зазначив, що різниця по КремТЕЦ не врахована у нових тарифах — держава має відшкодувати ці збитки. Але механізму відшкодування для вагонобудівного заводу немає (оскільки від є лише виробником, а послуги населенню надає посередник — КП «Теплоенерго».
Це означає, що минулорічну різницю в тарифах таки перекладуть на населення.
Нагадаємо, раніше прем'єр-мінгістр Денис Шмигаль заявив про те, що фіксована ціна на газ для забезпечення теплом населення дозволяє не підвищувати теплові тарифи.При цьому він наголосив, що відповідальність за підвищення тарифів на тепло несуть органи місцевого самоврядування.