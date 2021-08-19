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Кременчук, Споживач

НКРЕКП затвердила нові тарифи на виробництво тепла для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 1 153 Коментарів: 8

 

Тепер виконком Кременчуцької міськради має затвердити тарифи для всіх груп споживачів з урахуванням нових тарифів на виробництво, а також інших складових – транспортування та постачання

18 серпня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на своєму засіданні затвердила постанову про нові тарифи на виробництво для кількох теплоелектроцентралей, у тому числі ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

Як ми повідомляли раніше, для населення тариф на виробництво зросте на 1,2% (підвищення незначне, оскільки в тарифах врахована пільгова ціна на газ для комунальної теплоенергетики). Для бюджетних, релігійних організацій, інших споживачів підвищення сягне 80%.

Нові тарифи ми порівнювали з діючими, результати тут.

Читачі звернули увагу на те, що діючі тарифи на тепло від КремТЕЦ у платіжках вищі, ніж у нашій порівняльній таблиці. Так і є, оскільки тариф на виробництво – лише одна (але головна) складова тарифу (є ще транспортування, постачання).

Кінцеві тарифи надавачам послуг з теплопостачання - ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», КП «Теплoенерго» - затверджує виконком Кременчуцької міської ради. Тож тепер очікуємо на проєкт рішення виконкому.

3
Автор: Татьяна Донченко
Теги: тариф КремТЕЦ НКРЕКП
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Коментарі: 8

3 415
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:26

как отказаться от услуги горячей воды?


10 0
184
1
evgeniys:
Сьогодні, 09:28

Какая будет полная (с транспортировкой и абон. платой)  сумма за Гкал для "прочих потребителей"?


7 0
27
Mazepa:
Сьогодні, 11:39

Цитата: zzzzzz

как отказаться от услуги горячей воды?

Поставить счетчик и не открывать кран. neutral_face


6 0
153
Татьяна Донченко:
Сьогодні, 11:41

Цитата: evgeniys

Какая будет полная (с транспортировкой и абон. платой)  сумма за Гкал для "прочих потребителей"?

Пока нет этих цифр, ждем проєкт решения исполкома


1 0
3 415
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:43

Цитата: Mazepa
Поставить счетчик и не открывать кран.
дальше, когда передаешь нулевые показания счетчика, тебе звонят, приходят, шо такое, де наши деньги? как так? нужно писать бумагу какуюто....хотелось бы разъяснения от поставщиков. Если есть счетчик, но я не пользуюсь гор водой, зачем какие то действия с заявами с моей стороны? нет потребления-показания "ноль", есть потребление-передал ,заплатил.


3 2
53
waxettio:
Сьогодні, 12:10

а проще всего поставить на горячую воду многотарифный счетчик, и тогда они идут лесом. 


0 0
517
1
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:24

Цитата: zzzzzz

Цитата: Mazepa
Поставить счетчик и не открывать кран.
дальше, когда передаешь нулевые показания счетчика, тебе звонят, приходят, шо такое, де наши деньги? как так? нужно писать бумагу какуюто....хотелось бы разъяснения от поставщиков. Если есть счетчик, но я не пользуюсь гор водой, зачем какие то действия с заявами с моей стороны? нет потребления-показания "ноль", есть потребление-передал ,заплатил.

Вы забыли, что абонплата всё равно есть. По-моему едигнственный выход это документально отказаться подписывать договор на услугу. Не просто не подписывать, а иметь на руках бумагу, что мол договор не подписывал в услуге не нуждаюсь. Иначе его автоматом продлят и без вашей подписи. 


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3 415
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:42

Цитата: s2e7r8g
абонплата всё равно есть.
да пусть будет, может иногда и понадобится например в отстутсвтие электричества, поломке бойлера и т.д.  Просто почему нельзя просто платить по показаниям счетчика? ноль-ноль. поэтому и хотелось услышать начальника , так сказать, "транспортного цеха" по воде...


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