НКРЕКП затвердила нові тарифи на виробництво тепла для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 1 153 Коментарів: 8

Тепер виконком Кременчуцької міськради має затвердити тарифи для всіх груп споживачів з урахуванням нових тарифів на виробництво, а також інших складових – транспортування та постачання

18 серпня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на своєму засіданні затвердила постанову про нові тарифи на виробництво для кількох теплоелектроцентралей , у тому числі ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

Як ми повідомляли раніше, для населення тариф на виробництво зросте на 1,2% (підвищення незначне, оскільки в тарифах врахована пільгова ціна на газ для комунальної теплоенергетики). Для бюджетних, релігійних організацій, інших споживачів підвищення сягне 80%.

Нові тарифи ми порівнювали з діючими, результати тут.

Читачі звернули увагу на те, що діючі тарифи на тепло від КремТЕЦ у платіжках вищі, ніж у нашій порівняльній таблиці. Так і є, оскільки тариф на виробництво – лише одна (але головна) складова тарифу (є ще транспортування, постачання).

Кінцеві тарифи надавачам послуг з теплопостачання - ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», КП «Теплoенерго» - затверджує виконком Кременчуцької міської ради. Тож тепер очікуємо на проєкт рішення виконкому.