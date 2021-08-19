У Кременчуці затримали осіб, причетних до тяжкого злочину у Києві

Сьогодні, 09:39 Переглядів: 1 461

У ніч з 18 на 19 серпня на перехресті вулиць Шевченка та Миколаївської копи затримали осіб, причетних до тяжкого злочину у Києві. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького відділу поліції. До операції залучалися оперативники поліції Полтавщини, кременчуцькі правоохоронці, спецпідрозділ КОРД та поліцейські Києва.

Першочергові слідчі заходи пройшли саме у Кременчуці, тепер цих людей повезли до Києва для проведення подальших слідчих дій.

Як повідомляють очевидці події, під час затримання було чути постріли. Вранці все ще була перекрита частина вулиці Миколаївської від вулиці Небесної Сотні до Шевченка.