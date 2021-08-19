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Надзвичайні новини

У Кременчуці затримали осіб, причетних до тяжкого злочину у Києві

Сьогодні, 09:39 Переглядів: 1 461

 

Затримання відбулося на перехресті вулиць Шевченка та Миколаївської

У ніч з 18 на 19 серпня на перехресті вулиць Шевченка та Миколаївської копи затримали осіб, причетних до тяжкого злочину у Києві. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького відділу поліції. До операції залучалися оперативники поліції Полтавщини, кременчуцькі правоохоронці, спецпідрозділ КОРД та поліцейські Києва.

Першочергові слідчі заходи пройшли саме у Кременчуці, тепер цих людей повезли до Києва для проведення подальших слідчих дій.

Як повідомляють очевидці події, під час затримання було чути постріли. Вранці все ще була перекрита частина вулиці Миколаївської від вулиці Небесної Сотні до Шевченка.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h.kremenchug Джерело відео: h.kremenchug
Теги: затримання злочин Київ
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