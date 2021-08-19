Скоротили занадто: триває гаряче обговорення реформування бібліотек

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Поки депутати приймають рішення в сесійній залі – питання розглядають у Полтавському окружному адміністративному суді

Вчора, 18 серпня, на сесії Кременчуцької міської ради більшість депутатів підтримали рішення «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 30 червня 2021 року «Про внесення змін до найменування та реорганізацію комунальних закладів культури Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області».

Згідно з рішенням, під час першого етапу реорганізації комунальних закладів культури Кременчуцької міської ради були виявлені недоліки та враховані пропозиції мешканців Кременчуцької міської територіальної громади щодо збільшення кількості бібліотек.

Пропонується внести зміни до структури комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» в новій редакції, а саме змінити статус бібліотечних пунктів за адресами:

Бібліотечний пункт (вул. Мічуріна, 73);

Бібліотечний пункт (с. Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-а);

Бібліотечний пункт (вул. Ціолковського, 76) на відокремлені структурні підрозділи – філії, а саме:

- Філія №6 - (вул. Мічуріна, 73);

- Філія №7 – (с. Потоки, вул. Шевченка, 1-а);

- Філія №8 - (вул. Ціолковського, 76).

Керуючись пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року №72 «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», у житлових масивах, де публічні бібліотеки відсутні, бібліотечне обслуговування населення буде здійснюватися за допомогою бібліотечних пунктів, а саме:

- Бібліотечний пункт (с. Придніпрянське, вул. Центральна, 62);

- Бібліотечний пункт (вул. Ракетна, 2).

Після внесених змін у Кременчуцькій міській територіальній громаді Полтавської області залишиться комунальний заклад культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» із відокремленими структурними підрозділами - філіями (юридична адреса: вул. Європейська, 66/13), а саме:

Кременчуцька міська публічна бібліотека (вул. Європейська, 66/13);

Філія №1 (просп. Лесі Українки, 13);

Філія №2 (вул. Соборна, 11, 9/16);

Філія №3 (вул. Соборна 12/16);

Філія №4 ім. І. Приходька (вул. І. Приходька, 32);

Філія №5 (вул. Республіканська, 65);

Філія №6 (вул. Мічуріна, 73);

Філія №7 (с. Потоки, вул. Шевченка, 1-а);

Філія №8 (вул. Ціолковського, 76).

«Якщо не списувати, то книгосховище буде від Європейської до виконкому»

Напередодні сесії відбулася комісія з питань освіти, молоді, культури та спорту. Директорка КЗК «Кременчуцька міська централізована бібліотечна система для дорослих» Тетяна Майдак повідомила, що частина книг списується.

- Якщо не списувати, то книгосховище буде від Європейської до виконкому, - зауважили бібліотекарі на депутатській комісії.

Депутатів запевнили, що всі книжки списуються згідно із існуючими рекомендації, а саме з підготовкою до утилізації – знищуючи першу та 17 сторінку, де стоять штампи.

Списують застарілі за змістом й не профільні книги. Для міста залишають лише 5 примірників.

- У певний час була модною та чи інша книжка. Вони користувались попитом, їх закупляли багато. Деяких є по 80 примірників, - додали фахівці.

Наприклад, якщо раніше була популярною книга «Унесенные ветром», то зараз вона не настільки популярна, щоб тримати десятки екземплярів. Також навели приклад застарілої літератури - журнали «Бухоблік», коли періодично вносяться зміни в законодавство та в систему бухгалтерського обліку, тому немає сенсу тримати літературу, яка застаріла.

Поки депутати голосують - справу про бібліотеки планують розглянути у суді

Перед голосуванням до колег-депутатів звернувся Богдан Лазоренко. Він прохав депутатів «не наступати на ті ж граблі», як минулого разу - 30 червня, коли голосували за реорганізацію бібліотек, що призвела до скорочення чисельності бібліотек та штату.

- Нам зараз три філії ще докинули. Зараз я звернувся до суду, де прошу визнати рішення від 30 червня незаконним... Тоді ж Міністерство не погоджувало скорочення. На перше рішення подав до суду. 2 вересня має розпочатися розгляд у суді (Полтавському окружному адміністративному суді - ред.), - зазначив депутат.

Голова комісії з освіти, молоді, культури та спорту Зінаїда Проценко зауважила, що профільна комісія більшістю членів комісії погодила винести питання щодо реорганізації на сесію.

Депутати проголосували за подальше реформування бібліотек.