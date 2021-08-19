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Іспит на рівень володіння мовою не склали 2% держслужбовців: перші результати

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 379

 

Протягом першого місяця іспит склали 7 652 особи

Національна комісія зі стандартів державної мови інформує, що з 16 липня розпочалися іспити на визначення рівня володіння державною мовою держслужбовцями відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

За перший місяць іспит уже склали 7 652 особи (за перший тиждень – 1228 осіб, за другий – 1660 осіб, за третій – 1878 осіб, за четвертий – 2886 осіб).

Тестову частину іспиту автоматично перевіряє комп’ютер, решту роботи – екзаменатори. Це забезпечує прозорість іспиту. Остаточні результати іспиту своїм рішенням встановлює комісія протягом 15 календарних днів, дані про сертифікати вносять до Реєстру державних сертифікатів у цей же або на наступний день.

Протягом першого місяця тестування вже 3412 осіб отримали сертифікати про рівень володіння державною мовою:

  • рівня А1– жодної особи;
  • рівня А2 – 3 особи;
  • рівня В1 – 29 осіб;
  • рівня В2 – 240 осіб;
  • рівня С1 – 1075 осіб;
  • рівня С2 – 2065 осіб.

Відсоток тих осіб, які іспиту не склали, не перевищує 2%.

Згідно класифікації, найвищим рівнем вважається С2:

  • А1 - передбачає, що особа може сказати щось елементарне (приміром, попросити чек), прочитати вивіску;
  • А2 - людина вже може розповісти про себе, заповнити анкету;
  • В1 - це вже «розмовний» рівень, коли можна дивитися художні фільми без субтитрів;
  • В2 - особа вже може читати неадаптовану літературу;
  • С1 - передбачає здатність вільно розмовляти та думати українською;
  • С2 - це вже рівень носія мови, коли людина відчуває найтонші нюанси.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: українська мова іспит чиновники
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