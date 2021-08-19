Іспит на рівень володіння мовою не склали 2% держслужбовців: перші результати

Національна комісія зі стандартів державної мови інформує, що з 16 липня розпочалися іспити на визначення рівня володіння державною мовою держслужбовцями відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
За перший місяць іспит уже склали 7 652 особи (за перший тиждень – 1228 осіб, за другий – 1660 осіб, за третій – 1878 осіб, за четвертий – 2886 осіб).
Тестову частину іспиту автоматично перевіряє комп’ютер, решту роботи – екзаменатори. Це забезпечує прозорість іспиту. Остаточні результати іспиту своїм рішенням встановлює комісія протягом 15 календарних днів, дані про сертифікати вносять до Реєстру державних сертифікатів у цей же або на наступний день.
Протягом першого місяця тестування вже 3412 осіб отримали сертифікати про рівень володіння державною мовою:
Відсоток тих осіб, які іспиту не склали, не перевищує 2%.
Згідно класифікації, найвищим рівнем вважається С2: