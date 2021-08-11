Майбутні тарифи КремТЕЦ на виробництво тепла: для населення майже не збільшаться, для всіх інших зростуть на 80%

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9 серпня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в онлайн-режимі провела відкрите обговорення тарифів на виробництво теплової енергії для кількох ліцензіатів - теплоелектроцентралей. У тому числі — і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». За результатами оприлюднений протокол, де представлений уже третій варіант тарифів на виробництво теплової енергії для всіх груп споживачів. При цьому, відповідно до цього проєкту тарифів, виробництво тепла для населення практично не подорожчає, а от для бюджету, релігійних організацій та інших споживачів гряде подорожчання на 80%.

Нагадаємо, до цього НКРЕКП зменшила проєктні тарифи КремТЕЦ, мотивуючи це тим, що підприємство має змогу купити у ТОВ ГК «Нафтогаз Трейдинг» більш дешевий газ за спеціальною ціною — на потреби виробництва тепла для населення. І саме ці (зменшені) тарифи виносилися на обговорення.

Проте представники КремТЕЦ наполягали на тому, щоб у тарифи була закладена вища ціна на газ, ніж та, якою керувалася НКРЕКП. У поданих на обговорення пропозиціях КремТЕЦ запропонувала врахувати ціну природного газу на рівні 12 186,31 грн за 1000 кубометрів на підставі наданої копії додаткової угоди між підприємством та ТОВ ГК «Нафтогаз Трейдинг» (у договорі, який уклала КремТЕЦ на умовах без передплати фігурує саме така ціна).

НКРЕКП врахувала пропозиції КремТЕЦ частково, застосувавши вказану ціну до всіх споживачів, крім населення. Відповідно, подорожчання для бюджету, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) запропоновано на 80% (попередній варіант передбачав 44,5-48%). А для населення — усього на 1,2%. Від міської влади в обговоренні взяв участь віцемер з комунальних питань Іван Москалик. Він погодився з проєктом Нацкомісії.

Тепер, після обговорення, НКРЕКП ще має остаточно затвердити тарифи на виробництво на своєму засіданні.

Наводимо порівняльну таблицю: діючих тарифів на виробництво, розрахунків НКРЕКП, які пропонуються до затвердження, та попереднього розрахунку КремТЕЦ

Категорія споживачів Чиний тариф на виробництво, грн/Гкал Розрахунок КремТЕЦ, грн/Гкал Проєкт НКРЕКП, грн/Гкал Різниця між чинним тарифом та розрахунком НКРЕКП, % населення 964,89 1481,07 976,68 1,2% релігійні організації 954,98 1461,79 1721,67 80,3% бюджетні установи 960,80 1471,23 1733,06 80,30% інші споживачі 957,81 1467,81 1727,19 80,30%

Довідково: тариф на виробництво теплової енергії – це лише одна складова тарифу на тепло і гарячу воду (є ще транспортування, постачання). Кінцеві тарифи надавачам послуг з теплопостачання - ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», КП «Теплoенерго» - затверджує виконком Кременчуцької міської ради.