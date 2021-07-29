НКРЕКП «порубала» проєктні тарифи ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», зменшивши їх

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 598 Коментарів: 4

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуги, оприлюднила свій проєкт тарифів для КремТЕЦ на виробництво теплової енергії

НКРЕКП оприлюднила проєкт постанови щодо зміни тарифів на виробництво теплової енергії для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» та запустила процедуру їх обговорення. Документ розміщений на порталі регулятора.

Відповідно до цього документу, тариф КремТЕЦ підвищиться, проте не настільки суттєво, як порахували на самому підприємстві (відповідні розрахунки ТЕЦ були представлені під час відкритих слухань у Кременчуці 29 червня). При цьому в тарифах для населення це підвищення буде зовсім не значним – усього на 1,2%, а не на 53%, як анонсувала адміністрація ТЕЦ під час слухань.

Наводимо порівняльну таблицю: діючих тарифів на виробництво, розрахунків НКРЕКП, які пропонуються до затвердження, та попереднього розрахунку КремТЕЦ

Категорія споживачів Чиний тариф на виробництво, грн/Гкал Розрахунок КремТЕЦ, грн/Гкал Проєкт НКРЕКП, грн/Гкал Різниця між чинним тарифом та розрахунком НКРЕКП, % населення 964,89 1481,07 976,68 1,2% релігійні організації 954,98 1461,79 1380,01 44,5% бюджетні установи 960,80 1471,23 1388,91 44,5% інші споживачі 957,81 1467,81 1419,23 48,2%

Звідки різниця у розрахунках КремТЕЦ та НКРЕКП? По-різному порахували ціну на газ, яка закладається в тариф.

За розрахунками КремТЕЦ, про які доповідала фінансовий директор Ольга Ревега під час слухань у Кременчуці 29 червня, у діючих тарифах закладена ціна на газ 6103 грн за 1000 куб м газу (6,10 за куб м). В нових тарифах — це середньозважена ціна — 10 121 грн за 1000 куб м (10,12 грн за кубометр).

Проте в НКРЕКП вважають, що «з урахуванням моніторингу та аналізу цін на ринку природного газу», у ТОВ КремТЕЦ є можливість укласти договір ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» договір на більш дешевий газ, зокрема, той, що йде на потреби для виробництва теплової енергії для населення – по 6 183,33 грн. за 1000 куб. м без ПДВ. (з ПДВ це 7 420 грн). А відтак, НКРЕКП й зменшила розрахунки КремТЕЦ, запропонувавши до затвердження інший тариф. Нагадаємо, «Нафтогаз» укладає угоди на дешевий газ ТКЕ на умовах передплати – а КремТЕЦ не може здійснити передплату через неплатежі споживачів, каже Андрій Щербань, директор КремТЕЦ.

Проте це ще не остаточний варіант тарифів. Відкрите обговорення проектів рішень НКРЕКП щодо встановлення тарифів на виробництво теплової енергії на 2021 рік для низки ТЕЦ (у тому числі КремТЕЦ) відбудеться 9 серпня в НКРЕКП.

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються до 5 серпня 2021 року включно у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вул. Смоленська 19, м. Київ, 03057; e-mail: pshenichniy@nerc.gov.ua, dovzhenko@nerc.gov.ua.

Заявки для участі у відкритому обговоренні проекту рішення НКРЕКП приймаються до 5 серпня 2021 року включно у письмовому та/або електронному вигляді за цією ж адресою.

Довідково: тариф на виробництво теплової енергії – це лише одна складова тарифу на тепло і гарячу воду (є ще транспортування, постачання). Кінцеві тарифи надавачам послуг з теплопостачання - ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», КП «Теплленерго» - затверджує виконком Кременчуцької міської ради.