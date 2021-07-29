У Полтаві мати прийшла вибачитись за своїх ковпачкових крадіїв, а її співмешканець розбив автівку постраждалих

У конфлікті розбиратимуться правоохоронці
У Полтаві мати прийшла вибачитись за своїх ковпачкових крадіїв, але її співмешканець розбив скло на автівці постраждалих. Це сталося 27 липня, повідомляє видання «Полтавщина», посилаючись на постраждалу Вікторію Срібну.
Жінка опублікувала у facebook запис з камери, де видно, як хлопці скручують ковпачки на машині. І невдовзі під дописом з'явився коментар, де мати дітей пропонує вибачитися та повернути ковпачки.
Проте прийшла вона не сама, а зі своїм співмешканцем. І той лопатою розбив скло на автівці людям, перед якими його жінка мала вибачатися.
У поліції повідомили, що особу чоловіка встановили - це 42-річний полтавець. Йому інкримінують хуліганство.
Що стосується хлопчиків, які поскручували ковпачки, їм 10 та 11 років. За їх витівки відповідатимуть батьки.
Шановні батьки! Поговоріть зі своїми дітьми. Давайте зупинимо цей дурний челендж з Тік-Тока, позаяк подібні конфлікти не завжди закінчуються мирно.