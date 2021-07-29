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Кременчук, Полтавщина

В області оголосили штормове попередження, рівень небезпеки - «‎жовтий»‎

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 1 105

 

На Полтавщину насуваються грози

В області протягом дня 29 липня очікуються грози, повідомляє Полтавський обласний центр гідрометеорології. Штормове попередження оголосили у найближчу годину зі збереженням до кінця дня.

Рівень небезпеки - перший, «‎жовтий»‎.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: погода гроза штормове попередження
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