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Кременчук, Спорт

Кременчужани Максим Порчирян та Олександр Кучеров завоювали нагороди на перегонах

Вчора, 16:31 Переглядів: 160

  

Вітаємо юних спортсменів

У Кам'янському відбувся ІІІ етап чемпіонату України з картингу. Двоє кременчужан під керівництвом тренера Валерія Трефілова завоювали нагороди.

Максим Порчирян посів ІІ місце у класі картів «Популярний», а Олександр Кучеров виборов ІІІ місце. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: картинг
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