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Кременчук, Благодійність

Сотня кременчужан безкоштовно побувала в дельфінарії

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 947

 

Також члени сімей учасників АТО-ООС та волонтерів відвідали океанаріум

Нещодавно понад 100 членів сімей учасників АТО-ООС та волонтерів безкоштовно побували на шоу-виставі у Харківському дельфінарії «Немо» та пройшлися лабіринтами Океанаріуму. Як повідомив у Фейсбуку голова ГО «АТО-Майдан-Кременчук» Леонід Харченко, кременчужани протягом 2 годин насолоджувалися цікавим та захоплюючим дійством та ознайомилися з екзотичним тваринним світом із усіх куточків Землі.

Організували поїздку Громадські організації «Серця кіборгів» (м.Горішні Плавні) та «АТО-Майдан-Кременчук». Безкоштовний трансфер надала дирекція Полтавського ГЗК.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo дельфіни АТО ООС волонтери
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