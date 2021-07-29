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Відключення електроенергії: хто з кременчужан залишиться без світла 30 липня

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 939

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт

«‎Полтаваобленерго» повідомляє про планові відключення електроенергії 30 липня. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах Кременчука.

З 8.00 до 17.00 на біде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • вул. Суворова;
  • вул. Сурікова;
  • вул. Рєпіна;
  • вул. Вершигори;
  • вул. Ковальова;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Нижня;
  • вул. Дружинницька;
  • вул. Зинаїди Тулуб;
  • вул. Паркова;
  • вул. Андріївська;
  • вул. Новомежева;
  • вул. Богдан;
  • вул. Хмельницького;
  • вул. Затонна;
  • вул. Недогарська;
  • пров. Річний;
  • пров. Затонний;
  • пров. Набережний;
  • пров. Водний;
  • пров. Фруктовий;
  • пров. Ударний;
  • пров. Індустріальний;
  • пров. Південний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Сінний;
  • пр. Парковий;
  • пр. Річний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний‎.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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