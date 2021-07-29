Відключення електроенергії: хто з кременчужан залишиться без світла 30 липня

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 939

«‎Полтаваобленерго» повідомляє про планові відключення електроенергії 30 липня. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах Кременчука.

З 8.00 до 17.00 на біде світла за адресами: