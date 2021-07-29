Відключення електроенергії: хто з кременчужан залишиться без світла 30 липня
Сьогодні, 18:01
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Причина - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє про планові відключення електроенергії 30 липня. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах Кременчука.
З 8.00 до 17.00 на біде світла за адресами:
- вул. Чкалова;
- вул. Суворова;
- вул. Сурікова;
- вул. Рєпіна;
- вул. Вершигори;
- вул. Ковальова;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Індустріальна;
- вул. Нижня;
- вул. Дружинницька;
- вул. Зинаїди Тулуб;
- вул. Паркова;
- вул. Андріївська;
- вул. Новомежева;
- вул. Богдан;
- вул. Хмельницького;
- вул. Затонна;
- вул. Недогарська;
- пров. Річний;
- пров. Затонний;
- пров. Набережний;
- пров. Водний;
- пров. Фруктовий;
- пров. Ударний;
- пров. Індустріальний;
- пров. Південний;
- пров. Ударний;
- пров. Сінний;
- пр. Парковий;
- пр. Річний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.