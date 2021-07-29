В центрі Кременчука велосипедисту стало зле

Новини
Кременчук
Надзвичайні новини
Здоров'я
Споживач
Культура
Освіта
Політика
Спорт
Полтавщина
Україна/Світ
Мультимедіа
Фото
Відео
Сюжети
Місто для людей
Я-РепортерЪ
Написати "Телеграфу"
ТЪ у темі
Інтерв'ю
Тест-драйв ТЪ
Наші люди
Відпочинок
Афіша
Доставка додому
Корисно
Довідник
Питання-відповідь
Актуально
Реклама-акції
Проекти
Дороги й Дурні
Шукаю господаря
ТелеграфЪ
Контакти
Реклама на сайті
Передплата онлайн
Новини сайту
На місці працюють медики
29 липня, близько 17.30, на вулиці Шевченка велосипедисту раптово стало зле. Як повідомляють очевидці, він упав і травмувався, голосно кричав.
Зараз допомогу йому надають медики.