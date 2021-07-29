В центрі Кременчука велосипедисту стало зле

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 1 074

29 липня, близько 17.30, на вулиці Шевченка велосипедисту раптово стало зле. Як повідомляють очевидці, він упав і травмувався, голосно кричав.

Зараз допомогу йому надають медики.