«Тупо ср**а, центр, Украинская, Первомайская, мост», - автомобілісти про затор на Крюківському мосту
Сьогодні, 18:03
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Навіть не знаємо, що порадити...
На Крюківському мосту сьогодні, 29 липня, затор. Це пов'язано з ремонтом.
Нагадаємо, що 28 липня до 31 серпня обмежили рух транспорту з частковим перекриттям однієї смуги. Увесь місяць там також триватимуть роботи з ремонту деформаційних стиків.
«Тупо ср**а, центр, Украинская, Первомайская, мост», - коментують ситуацію на мосту учасники спільноти «Drive Help KremenЪ».
Автор: Юлия Волынская
Джерело відео: Drive Help KremenЪ