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«Тупо ср**а, центр, Украинская, Первомайская, мост», - автомобілісти про затор на Крюківському мосту

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 624

Навіть не знаємо, що порадити...

На Крюківському мосту сьогодні, 29 липня, затор. Це пов'язано з ремонтом. 

Нагадаємо, що 28 липня до 31 серпня обмежили рух транспорту з частковим перекриттям однієї смуги. Увесь місяць там також триватимуть роботи з ремонту деформаційних стиків. 

«Тупо ср**а, центр, Украинская, Первомайская, мост», - коментують ситуацію на мосту учасники спільноти «Drive Help KremenЪ». 
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Автор: Юлия Волынская Джерело відео: Drive Help KremenЪ
Теги: затор Крюківський міст ремонт
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