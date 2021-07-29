«Тупо ср**а, центр, Украинская, Первомайская, мост», - автомобілісти про затор на Крюківському мосту

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 624

Навіть не знаємо, що порадити...

На Крюківському мосту сьогодні, 29 липня, затор. Це пов'язано з ремонтом.

Нагадаємо, що 28 липня до 31 серпня обмежили рух транспорту з частковим перекриттям однієї смуги. Увесь місяць там також триватимуть роботи з ремонту деформаційних стиків.

«Тупо ср**а, центр, Украинская, Первомайская, мост», - коментують ситуацію на мосту учасники спільноти «Drive Help KremenЪ».