«Основний акцент робимо на тактичні дії»: як збірна України тренується у Кременчуці

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 608

Кременчук став першим містом в Україні, де залили лід, щоб прийняти збірну України

На льодовій арені «Айсберг» проводить збір національна команда України U-20 з хокею. Дворазове тренування триватиме до 30 липня й завершиться двосторонньою грою (початок о 10.00). Оскільки Кременчук першим в Україні залив лід - підготовка проходить у нашому місті.

До складу збірної увійшли й двоє хокеїстів «Кременчука» Тимофій Савицький та Гліб Варава. Вони тренуються під керівництвом головного тренера Олександра Бобкіна.

- Враження від зборів чудові. Добре, що тренуємося вдома - не треба нікуди їхати. Є всі умови, щоб рости й готуватися до прийдешнього чемпіонату світу. Атмосфера чудова, адже з багатьма хлопцями бачилися й знайомі, - поділився враженнями кременчужанин Гліб Варава. - Вважаю за плюс, що став на лід раніше за своїх одноклубників. Я вже підготувався, “вкотився”, буде легше тренуватися на зборах з основною командою «Кременчука».

Гліб Варава

На липневих зборах присутні хокеїсти, які грають не лише в Україні, а й закордоном:

Голкіпери: Сава Сердюк («Atlanta Fire», США), Дмитро Кубрицький («Сокіл», Київ), Василь Полгородник («Білий Барс», Біла Церква).

Захисники: Артем Гребеник та Артем Портной (усі – «Білий Барс», Біла Церква), Владислав Сушков («Сокіл», Київ), Артур Чолач («Barrie Colts», Канада), Артем Пономаренко («Boston Jr. Bruins», США), Денис Сірий («French River Rapids», Канада), Олександр Філімонов («Маріуполь», Маріуполь), Андрій Євтухов («Springfield Jr. Pics», США), Сергій Нікулін (СДЮСШОР, Харків).

Нападники: Данііл Трахт («Lukko» U20, Фінляндія), Гліб Ткач («Nacka» HK J20, Швеція), Данило Царьковський (HC «Panter», Естонія), Микита Белік («Cushing Academy», США), Денис Бородай, Артем Грабовецький (усі – «Білий Барс», Біла Церква), Тимофій Савицький, Гліб Варава (усі – ХК «Кременчук») Денис Гончаренко, Данило Коржилецький, Михайло Сімчук (усі – «Сокіл», Київ), Станіслав Садовіков («Донбас», Донецьк), Богдан Панасенко («Дніпро», Херсон), Максим Семененко (СДЮШОР, Харків), Борис Андрющенко («Крижані Вовки», Київ), Дмитро Кобильник (ХК «Краматорськ»).

«Основний акцент робимо на тактичні дії»: Олександр Бобкін

Головний тренер Олександр Бобкін відзначив, що ці збори особливі, оскільки немає контрольних матчів. Зараз команда напрацьовує тактичні схеми та моменти:

- Наш головний турнір - чемпіонат світу в Естонії, який відбудеться у грудні. Дякуємо керівництву Федерації хокею та керівнику Зубкову, які у липні організували збір національної команди.

Добре, що у Кременчуці в цей час є лід. Інші арени нашої країни не готові прийняти збірну. У Кременчуці спеціально для нас підготували умови. Ми зараз в шикарних умовах плідно працюємо.

- Які особливості цього збору?

- На жаль, у нас не буде спарингів. Ми були до цього готові й план підготовки був суто розписаний під тренування. У цей час неможливо знайти спаринг-партнерів (команди ще не вийшли з відпусток - ред.), а дальні виїзди не входили у наші плани. Тому проводимо дворазові тренування на льоду та займаємося загальнофізичною підготовкою

у тренажерному залі.

- Чи всі гравці приїхали до Кременчука?

- Зібрали всіх кого хотіли. На жаль, один з лідерів атаки Саша Плахотнік відсутній через зайнятість у своєму клубі. Сподіваємося, що він на наступних зборах у серпні приєднається до нас. Також відсутній воротар Ярослав Сулім через травму. У нього була операція на коліні - зараз відновлюється.

Також у нас два захисники на перегляді, які грають у Фінляндії та Америці.

- Олександре, в якій зараз фізичній формі перебувають гравці?

- Хлопці вийшли з відпустки - з корабля на бал. Важко зараз оцінити їх фізичну підготовку. Зараз намагаємося їх фізично не навантажувати. Основний акцент робимо на тактичні дії. Хлопці молодці - виконують завдання. Їх рівень зараз відповідає тому, що ми очікували.

Зранку 30 липня проводимо велику двосторонню гру. Побачимо, що ми напрацювали. Одягнемо майки збірної, а не тренувальні, як зараз. Запросимо суддю й зіграємо двосторонню гру, а після обіду роз'їдемося по містах, адже з 1-го числа стартує збір в усіх командах.

«Доволі позитивна атмосфера у команді»: захисник Артур Чолач

Захисник Артур Чолач став першим українцем з 2007 року, якого обрали на драфті Національної хокейної ліги (НХЛ), де потрапив у сферу «Вегас Голден Найтс».

Артур Чолач

- Агент запропонував задрафтуватися у цю лігу. Мене обрали під 3-м номером, - поділився Артур про драфт в НХЛ.

*Драфт НХЛ (англ. NHL Entry Draft) - щорічний захід, що проводиться у Національній хокейній лізі, що полягає в передачі прав на молодих хокеїстів, які відповідають певним критеріям відбору, професійним клубам Ліги.

Артур Чолач грав за «Білий Барс» та київський «Сокіл», тому не одноразову бував у Кременчуці. Тому поділився, яка зараз панує атмосфера в команді:

- Доволі позитивна атмосфера у команді. Всі хлопці працюють й стараються. Доводять, що саме вони гідні грати на майбутньому чемпіонаті світу, - зауважив Артур.

«Розроблена стратегія єдиної системи підготовки молодіжної й основної збірної команди»: наставник збірної України

На збір завітали виконавчий директор Федерації хокею України Олександра Слатвицька, начальник Управління молоді та спорту Полтавської ОДА Марина Трохименко, керівник відокремленого підрозділу ФХУ у Полтавській області Сергій Мазур та тренерський штаб основної команди: головний тренер Вадим Шахрайчук та асистент головного тренера Костянтин Симчук, а також державний тренер штатної команди національної збірної України Олександр Буткевич.

Тренеський штаб обох збірних команд

Тренерський штаб обох збірних команд обговорили питання співпраці й обмінялися досвідом, адже кадри молодіжної збірної стануть «ковтком свіжого повітря» та підсиленням для основної команди.

- Ціль у нас одна. Зараз у федерації розроблена стратегія єдиної системи підготовки молодіжної й основної збірної команди. У молодіжній команді достатня кількість талановитих хокеїстів, тому хочеться з ними поближче познайомитися й побачити їх рівень підготовки. Думаю, що певна кількість гравців підсилить основну команду, - повідомив головний тренер основної збірної команди Вадим Шахрайчук.

Керівник відокремленого підрозділу ФХУ у Полтавській області Сергій Мазур відзначив, що збір вдалося провести спільно завдяки підтримці Федерації хокею України та Міністерства України молоді та спорту.

- Спорт для всіх є саме тим соціальним рухом, який допомагає кожному бути активним у своєму житті. На сьогодні, хокей займає найбільший відсоток — 10,5, серед Олімпійських видів спорту. Тому я впевнений, що ми з керівництвом Управління молоді та спорту у Полтавській області здійснили допомогу в організації та проведенні на високому організаційному рівні даного спортивного заходу, - сказав Сергій Мазур.

Найближчим часом на сайті «Телеграфу» читайте інтерв'ю виконавчого директора Федерації хокею України Олександри Слатвицької та начальника Управління молоді та спорту Полтавської ОДА Марини Трохименко про розвиток спортивної інфраструктури.