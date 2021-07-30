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Розмір зарплат посадовців змінили в залежності від кількості населення громади

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 130

 

Розмір окладу старост в громадах з меншою кількістю населення збільшать, а в громадах, де живе більше людей - навпаки зменшать

Кабмін впорядкував умови оплати праці посадовців місцевого самоврядування під час засідання 28 липня, повідомляє Урядовий веб-портал.

Розміри посадових окладів у новосформованих територіальних громадах зміниться залежно від віднесення міст, селищ, сіл до певних груп за чисельністю населення та приналежності міст та населених пунктів до об’єднаних територіальних громад. Таких груп буде 6, а не 7, як було раніше.

Також у зв’язку із зміною ролі старости переглянули розміри їх окладів, а саме – дещо збільшили оклади для старост в громадах з низькою чисельністю та водночас зменшили для старост у громадах з великою чисельністю населення.

Постановою також переглядаються найнижчі розміри окладів посадових осіб органів місцевого самоврядування (провідному спеціалісту, спеціалісту I категорії, спеціалісту IІ категорії та спеціалісту) обласного та районного рівня, виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і посад.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: зарплата старости децентрацізація
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