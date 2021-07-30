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Кременчук

Влада Кременчука не хоче віддавати Харкову катер, який придбали за бюджетні кошти

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 775 Коментарів: 3

 

Питання не раз піднімали на засіданні у Полтаві та Кременчуці

Катер водної поліції Полтавської області, який придбали за бюджетні кошти Кременчука, хочуть віддати на баланс Харківської області. Питання про передачу підняли на апаратній нараді в Полтавській облдержадміністрації та засіданні виконкому Кременчука.

У понеділок, 26 липня, на апаратній нараді в Полтавській ОДА міський голова Кременчука Віталій Малецький запитав чому передають катер. Кременчук за бюджетні кошти придбав катер для водної поліції, проте його зараз хочуть передати до Харківської області.

- Дізнався, що готується передача катера з балансу поліції Полтавської області на баланс Харківської області. Але нагадаю, що цей катер купили за гроші міського бюджету Кременчука, - зауважив міський голова Кременчука.

Він нагадав, що Кременчук - місто на Дніпрі й катер потрібний водній поліції для патрулювання акваторії.

На засіданні виконкому, 28 липня, журналісти поцікавилися чи вирішилося питання з катером.

Віталій Малецький зазначив, що катер придбали за бюджетні кошти Кременчука - виклав 250 000 грн.

- Спілкувався з першим заступником голови Полтавської облдержадміністрації Дмитром Луніним. Він говорить, що у Харківській області взагалі катера немає...

Прошу підготувати звернення на нардепа Максима Березіна і комітету правоохоронної діяльності, МВС, начальнику облуправління поліції Івану Вигівському щодо недопущення передачі катера...

Якщо передадуть, то ставимо хрест на допомозі всім державним органам. Це все, депутати більше нічого не дадуть. Ми витрачаємо бюджет міста на них, а потім так ось забирають у нас, - заявив міський голова.

7
Автор: Альона Душенко
Теги: катер
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Коментарі: 3

132
GAndy:
Сьогодні, 09:26

И хрен с харьковчанами. Им и не нужен. По какой речке они будут на нет кататься?


18 0
94
pro:
Сьогодні, 11:26

Цитата: GAndy

И хрен с харьковчанами. Им и не нужен. По какой речке они будут на нет кататься?

они по принципу "шоб було". smile


4 0
570
mangust-1:
Сьогодні, 13:51

Іще раз.Не існує ніякої "водної" поліції.Це в кременчуці придумали і експлуатують для кришування "правильних"браконєрів,тобто тих,хто ділиться з владою.Все інше-понти.

В дійсності цей підрозділ називається "поліція на транспорті-залізничному,автомобільному,повітряному і водному.Вони повинні контролювати вокзали,транспорт і іже з цим.

І катер-це іграшка для створювання ілюзії боротьби з браконєрством.


3 0
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