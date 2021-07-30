Влада Кременчука не хоче віддавати Харкову катер, який придбали за бюджетні кошти

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 775 Коментарів: 3

Питання не раз піднімали на засіданні у Полтаві та Кременчуці

Катер водної поліції Полтавської області, який придбали за бюджетні кошти Кременчука, хочуть віддати на баланс Харківської області. Питання про передачу підняли на апаратній нараді в Полтавській облдержадміністрації та засіданні виконкому Кременчука.

У понеділок, 26 липня, на апаратній нараді в Полтавській ОДА міський голова Кременчука Віталій Малецький запитав чому передають катер. Кременчук за бюджетні кошти придбав катер для водної поліції, проте його зараз хочуть передати до Харківської області.

- Дізнався, що готується передача катера з балансу поліції Полтавської області на баланс Харківської області. Але нагадаю, що цей катер купили за гроші міського бюджету Кременчука, - зауважив міський голова Кременчука.

Він нагадав, що Кременчук - місто на Дніпрі й катер потрібний водній поліції для патрулювання акваторії.

На засіданні виконкому, 28 липня, журналісти поцікавилися чи вирішилося питання з катером.

Віталій Малецький зазначив, що катер придбали за бюджетні кошти Кременчука - виклав 250 000 грн.