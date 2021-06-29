На КремТЕЦ не купили дешевого газу — тепер витрати перекладають на тариф для кременчужан

Сьогодні, 17:47 Переглядів: 705 Коментарів: 4

Зараз на підприємстві порахували ціну на газ у тарифі — 10,12 гривень за куб — у той час як ГК «Нафтогаз України» пропонує фіксований обсяг, що використовується у виробнництві тепла для потреб населення по 7,58

29 червня на ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» в онлайн-режимі провели відкриті слухання, де розповіли про заплановане підвищення тарифу на виробництво теплової енергії. За розрахунками КремТЕЦ, про які доповіла фінансовий директор Ольга Ревега, у діючих на сьогодні тарифах закладена ціна на газ 6103 грн за 1000 куб м газу (6,10 за куб м). В нових тарифах — це середньозважена ціна — 10 121 грн за 1000 куб м (10,12 грн за кубометр). Оскільки газ — це основна складова тарифу на виробництво (понад 84%), і його дорожнечею на підприємстві пояснюють заплановане збільшення цього тарифу у півтора рази — для населення на 53%. Саме такі розрахунки вирішили подати до НКРЕКП (Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг). Адміністрація кремТЕЦ підкреслює, що це — лише попередні розрахунки.

ТЪ поцікавився: яким буде остаточний тариф для населення? Адже тариф на виробництво — це лише одна складова, є ще транспортування та постачання — і кінцевий тариф затверджує виконком Кременчуцької міськради. Проте на наше питання ми відповіді не отримали — директор КремТЕЦ Андрій Щербань сказав, що ці розрахунки будуть вже після затвердження НКРЕКП тарифу на виробництво.

Також ми запитали: що таке середньозважена ціна? І чому врешті так дорого: адже проєкт договору від ГК «Нафтогаз України» з підприємствами ТКЕ передбачає так званий «фіксований обсяг 1» (газ, для виробництва тепловї енергії для населення) за ціною 7583,89 грн за 1000 куб м (тобто по 7,58 грн за куб). Та, як нам відповіли — договір з ГК «Нафтогаз України» підприємство не підписало. Заважають борги за газ — тобто більш дешевого газу на підприємстві немає.

Крім цього, як підкреслив Андрій Щербань, коментуючи ситуацію «Телеграфу», існуюча методика розрахунку тарифів не дає можливості розділити газ — порахувати одну ціну на «фіксований обсяг 1», призначений для потреб населення від ціни для інших споживачів - «фіксований обсяг 2». Грубо кажучи, весь газ — у один котел, і ціна на газ для промисловості, бюджетних установ впливає й на тариф для населення. А ми мусимо отплатити цю дорогу (середньозважену) ціну. (У КремТЕЦ обсяг споживачів тепла ділиться 50/50 — побутові та непобутові).

- Немає методики розподілу вартості газу між категоріями споживачів, - коментує Андрій Щербань. - Але що це тоді за методика, яка не враховує різний обсяг газу для різних категорій? - Це методика, яка діяла ще до пропозиції цього продукту «Нафтогазом» («фіксований обсяг 1» - для населення, ред.). - Методику уряд не збирається міняти? - Абсолютно вірно ви кажете. Спочатку слід ввести документальні зміни, а потім вже йти за процедурою. А у нас «телега впереди лошади стоит»: нам кажуть, спочатку беріть ціну — а потім ми щось будемо робити.







