Сотня бігунів з Кременчука через пісок та гілля підкорили трейл «Лісові перешкоди»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 239





















































































Фото: Сергій Швачко, соцмережі

27 червня у Кременчуці відбувся перший відкритий чемпіонат міста з трейлевого забігу «Лісові перешкоди». Організатор Сергій Година зібрав найсильніших бігунів Кременчука в одному місці. Лісовою трасою з піском, гіллям та асфальтом бігла сотня кременчужан. Тернистою дорогою бігли як діти від 5 років, так і старше покоління 60+.

Перші змагання олімпійської надії Олі Ляхової після народження донечки

Участь у змаганнях взяла й учасниця олімпійських ігор Ольга Ляхова. Лише 1,5 місяці тому Ольга народила донечку Ніколь, а вже активно готується до Олімпійських ігор. Спортсменка вперше після пологів взяла участь у змаганнях на не типовій для себе дистанції.

Викликом стала не лише дистанція в 4 км, а й перешкоди у вигляді різноманітного гілля та піску де вгрузли ноги.

На «Лісові перешкоди» Ольга прийшла не сама, а з донечкою та чоловіком. Поки маленька спала – тато з мамою підкорювали 4 км.

Оля показала найкращий результат серед жінок, а Євген – прибіг у трійці перших.

Сергій Година вручає нагороду Ользі Ляховій

- Перші змагання у цьому році. Сьогодні наша родина взяла участь у забігу TrailRun «лісові перешкоди». Дуже рада знову зануритися у змагання після народження Ніколь. Це було здорово. Дуже приємно здивована, що у нашому Кременчуці є багато бігунів, які дійсно отримують задоволення від бігу, поділилася враженнями після змагань спортсменка.

Дистанції в 4 та 12 км підкорювали навіть 5 діти та старше покоління 60+

102 спортсмени взяли участь у забігу TrailRun «лісові перешкоди». Вік спортсменів коливався від 5 до 60+ років. Бігли як в одиночку, компаніями друзів, так і цілими родинами. Порадувала молодь, яка бігла як 4, так і 12 км (найменшому учаснику, який подолав таку велику дистанцію, було 9 років).

Боксер Сергій Радченко вручає нагороду найменшій учасниці змагань

Першим на дистанції у 4 км фінішував Ігор Слюсаренко, який подолав дистанцію за 14 хв!, а першим на дистанції 12 км був Олександр Кодак.

Всі учасники отримали пам’ятні медалі, а переможці та призери – грамоти та подарунки від спонсорів.

Переможців було багато, адже їх розділили по вікових категоріях. На нагородженні випала одна вікова категорія – чоловіки віком 20-30 років. З чим це пов’язано та як розвинений біговий рух у Кременчуці «ТелеграфЪ» розпитав організатора змагань Сергія Годину.

«За 5 років збільшилася кількість бігунів, але Кременчук – не бігове місто»

Сергій Година – легкоатлет, який одним з перших відроджував у Кременчуці біговий рух. Він засновник клубу любителів бігу «Кремінь». Спортсмен вирішив на одних змаганнях без оголошень у ЗМІ зібрати усіх професійних бігунів Кременчука. І йому це дійсно вдалося. У недільний сонячний ранок стартувало два забіги через ліс, який був не лише з перешкодами, а й з водяним душем та музичним супроводом.

Після змагань Сергій розповів «Телеграфу», що більшість звертаються до здорового способу життя вже після 30 років. У нашому місті дуже мало бігає молоді.

- Задоволений проведенням змагань, адже вдалося долучити й спортсменів категорії 50+ та 60+, які не ходять на інші змагання.

- Чи можна назвати Кременчук – містом бігунів?

- Ні. Мені є з чим порівняти. Схоже місто за кількістю населення – Бидгош (Польща). Там на змаганнях в 10 км біжить лише місцевих – 2 000 осіб. В порівнянні з нашими 100-300 осіб. Наше місто буде «бігучим», коли на цю дистанцію вийде 2 000 учасників. Можливо Кременчук в якійсь зі сфер спортивне місто, але в плані бігу – ні. Це найдоступніший вид спорту. Не треба ні басейну, ні залу, вдягнув кросівки й побіг.

- Що ще необхідно для бігу?

- Кросівки мають бути на першому місці (зручні й комфортні під час бігу). Не важливо, які в тебе шорти та футболка – головне кросівки. Друге – годинник, він твій друг, напарник й тренер, це твої очі та підказки.

На фото Олександр Кодак та Сергій Година

- Якщо порівнювати зараз й кілька років назад. Чи збільшилася кількість у Кременчуці людей, які полюбляють бігати?

- Різниця є. Я починав бігати у травні 2010 році й готувався на свій перший марафон. Тоді познайомився тут був Сергій Тищенко, Валерій Гура, Славік Мошляк. Ми тоді познайомилися на першому моєму марафоні й досі спілкуємося. 30 жовтня 2013 року був заснований клуб любителів бігу «Кремінь». За цей час сформував кістяк, який поважають в Україні: Олександр Кодак, Ігор Чернуха, Антон Заїченко, Ігор Слюсаренко і я. Якщо брати 2013 рік нас було приблизно 30, то зараз нас 300.