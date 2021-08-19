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Міський голова відзначив кременчуцьких рятувальників подяками та нагрудними знаками

Сьогодні, 08:44 Переглядів: 2

 

Працівники ДСНС у черговий раз проявили мужність та високий професіоналізм під час ліквідації небезпечної пожежі

Кременчуцькі рятувальники показали себе справжніми професіоналами під час гасіння пожежі, що виникла на ацетиленовому підприємстві Кременчука 23 липня. Їхні дії високо оцінив та відзначив мер міста Віталій Малецький під час позачергової сесії 18 серпня.

У Кременчуці стався витік ацетилену і пожежа: на ліквідацію пішло 5 годин

За вмілу організацію та злагодженість дій особового складу державних пожежно-рятувальних підрозділів міста отримав подяку та нагрудний знак начальник Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України в Полтавській області полковник служби захисту Сергій Геращенко.

Також за мужність та відвагу, проявлені під час гасіння пожежі та злагодженість дій грамоти отримали:

  • підполковник служби цивільного захисту, начальник групи оперативного реагування Володимир Корсун;
  • майор служби цивільного захисту, начальник оперативно-координаційного відділення  Роман Дьяченко;
  • майор служби цивільного захисту Олександр Сушко;
  • майор служби цивільного захисту Володимир Мартиненко;
  • старший прапорщик служби цивільного захисту Олександр Гетьман
  • прапорщик служби цивільного захисту Володимир Пирог;
  • сержант служби цивільного захисту Олексій Скриль
  • рядовий служби цивільного захисту Ростислав Тамілов;
  • директор ацетиленової станції приватного підприємства приватної виробничо-комерційної фірми «Анна» Наталія Кареліна;
  • майстер ацетиленової станції приватного підприємства приватної виробничо-комерційної фірми «Анна» Микола Ковальчук.
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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: ДСНС
Теги: ДСНС рятувальники нагороди відзнака
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