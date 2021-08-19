Міський голова відзначив кременчуцьких рятувальників подяками та нагрудними знаками

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Працівники ДСНС у черговий раз проявили мужність та високий професіоналізм під час ліквідації небезпечної пожежі

Кременчуцькі рятувальники показали себе справжніми професіоналами під час гасіння пожежі, що виникла на ацетиленовому підприємстві Кременчука 23 липня. Їхні дії високо оцінив та відзначив мер міста Віталій Малецький під час позачергової сесії 18 серпня.

За вмілу організацію та злагодженість дій особового складу державних пожежно-рятувальних підрозділів міста отримав подяку та нагрудний знак начальник Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України в Полтавській області полковник служби захисту Сергій Геращенко.

Також за мужність та відвагу, проявлені під час гасіння пожежі та злагодженість дій грамоти отримали: