У Кременчуці на території КрАЗу стався витік ацетилену і пожежа: вибухонебезпечно (доповнюється)

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 3 185 Коментарів: 1

Інформації про потерпілих поки не надходило

У Кременчуці біля заводу КрАЗ горять складські приміщення. Про це повідомляють очевидці. На місці працюють 4 бригади рятувальників.

Патрульні перекрили рух на проїзді Ярославському, від кінцевої зупинки тролейбуса №1 до перехрестя з вулицею Ціолковського.

Як стало відомо ТЪ, на складах, які завод здає в оренду, стався витік ацетилену* з балона. Над його усуненням працюють рятувальники.

Директор кременчуцької «швидкої» Ігор Дубницький, підтвердив ТЪ, що медиків на місце викликали, але постраждалих немає.

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Горить приватна ацетиленова станція. Але в середині знаходяться балони з азотом. Рівень небезпеки - червоний.

Загасити можна вуглекислотними вогнегасниками, які є на ГЗК Ferrexpo.

За інформацією ТЪ, міська влада і ДСН звернулися до керівництва гірничозбагачувальних комбінатів, з проханням надати вогнегасники. Керівництво компанії оперативно погодилося допомогти і необхідні вогнегасники передали.

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На місце події приїхав начальник Головного управління ДСНС України у Полтавській області Володимир Салогуб.



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Станом на 15.06 пожежу локалізували.

Увесь задній ряд горів

Весь задній ряд балонів горів. Гасити можна було лише вуглекислотними вогнегасниками, яких одразу не було, тож пожежним довелося на місці руками закручувати всі балони.

Як повідомив Керівник міської рятувальної служби Сергій Геращенко: «Город спасен!».



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Станом на 16.00 проїзд частково відновлено.

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За інформацією Кременчуцького відділу поліції, незначні тілесні ушкодження отримала одна людина, проте постраждалий від госпіталізації відмовився.

За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі відкрили кримінальне провадження.

*Ацетилен — при нормальних умовах — безбарвний газ, малорозчинний в воді, легший за повітря. При стисненні розкладається з вибухом, зберігають в балонах, заповнених активованим вугіллям, що просочене ацетоном, в якому ацетилен розчиняється під тиском в великих кількостях. Вибухонебезпечний.