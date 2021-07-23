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У Кременчуці зіштовхнулися ВАЗ та Skoda

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 650

 

У ДТП ніхто не постраждав

У Кременчуці зіштовхнулися ВАЗ та Skoda. Про це «Телеграфу» повідомили очевидці. Аварія сталася на перехресті Перемоги та Троїцької.

За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: ДТП
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