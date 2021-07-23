У Кременчуці біля молокозаводу хочуть встановити «лежачий поліцейський»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 139 Коментарів: 1

На вулиці Богаєвського у біля молокозаводу хочуть встановити «лежачий поліцейський» на пішохідному переході та обмежити швидкість руху до 30 км. Йдеться про підвищений пішохідний перехід — такий, які нещодавно встановили на вул. Б.Хмельницького на Ревівці. Про це говорили сьогодні, 22 липня, під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради. Встановити «лежачий поліцейський» допоможе молокозавод, поінформував міський голова.

Члени виконкому також відзначили, що підвищені пішохідні переходи на Б.Хмельницького позитивно вплинули на безпеку дорожнього руху.