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Кременчук, Спорт

Депутати зняли кошти з ДЮСШ №1 та хокею й перенаправили на спортивні майданчики

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 164 Коментарів: 1

 

Рішення затвердили на сесії Кременчуцької міської ради 

Депутати на сесії Кременчуцької міської ради прийняли рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань. Згідно з рішенням, із ДЮСШ №1 (603 000 грн) та громадської організації «Хокейний клуб «Кременчук» (117 000 грн) знімають фінансування у розмірі 720 000 грн. Кошти були заплановані на придбання спортивного інвентарю для відділення змішаних єдиноборств (ММА) та поточні трансферти. 

Тепер кошти перенаправили на будівництво 15 мультифункціональних спортивних майданчиків. Ці майданчики встановлять за умови співфінансування разом із бюджетом Полтавщини.

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Автор: Альона Душенко
Теги: спортивні майданчики
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Коментарі: 1

352
shoni1970:
Сьогодні, 08:43

А с газетки мерской пару лямов снять? Нееее?!


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