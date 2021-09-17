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Кременчук, Спорт

5 спортсменів і тренерів нагородять «За заслуги перед містом»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 394 Коментарів: 1

Проєкт рішення виносять на сесію Кременчуцької міської ради 

На сесію Кременчуцької міської ради виносять питання «Про нагородження почесним знаком «За заслуги перед містом». Згідно з проєктом рішення хочуть нагородити спортсменів та тренерів, які взяли участь в Олімпійських іграх та Паралімпійських іграх. 

5 спортсменів та тренерів хочуть нагородити:

  • Олександра Ярового – срібного призера Паралімпійських ігор 2020 року зі штовханням ядра, Майстра спорту України міжнародного класу;
  • Юрія Щипця– Заслуженого тренера України з легкої атлетики, особистого тренера срібного призера Паралімпійських ігор 2020 року зі штовхання ядра Олександра Ярового;
  • Геннадія Іваняна– Майстра спорту СРСР з велосипедного спорту, особистого тренера триразового призера Паралімпійських ігор 2020 року з велосипедного спорту Єгора Дементьєва;
  • Єлизавету Каланіну– учасницю Олімпійських ігор 2020 року, майстра спорту України міжнародного класу з дзюдо;
  • Василя Волошина – Заслуженого тренера України з дзюдо, особистого тренера учасниці Олімпійських ігор 2020 року Єлизавети Каланіної.
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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт Каланіна За заслуги перед містом Олександр Яровий Василь Волошин сесія
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Коментарі: 1

77
verbki:
Сьогодні, 15:27

Ну Иванян... понятно. Ляховых ни отца, ни дочери не увидел в этом списке . Выхрыста тоже нет...


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