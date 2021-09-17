5 спортсменів і тренерів нагородять «За заслуги перед містом»

Проєкт рішення виносять на сесію Кременчуцької міської ради
На сесію Кременчуцької міської ради виносять питання «Про нагородження почесним знаком «За заслуги перед містом». Згідно з проєктом рішення хочуть нагородити спортсменів та тренерів, які взяли участь в Олімпійських іграх та Паралімпійських іграх.
5 спортсменів та тренерів хочуть нагородити:
- Олександра Ярового – срібного призера Паралімпійських ігор 2020 року зі штовханням ядра, Майстра спорту України міжнародного класу;
- Юрія Щипця– Заслуженого тренера України з легкої атлетики, особистого тренера срібного призера Паралімпійських ігор 2020 року зі штовхання ядра Олександра Ярового;
- Геннадія Іваняна– Майстра спорту СРСР з велосипедного спорту, особистого тренера триразового призера Паралімпійських ігор 2020 року з велосипедного спорту Єгора Дементьєва;
- Єлизавету Каланіну– учасницю Олімпійських ігор 2020 року, майстра спорту України міжнародного класу з дзюдо;
- Василя Волошина – Заслуженого тренера України з дзюдо, особистого тренера учасниці Олімпійських ігор 2020 року Єлизавети Каланіної.