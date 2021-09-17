5 спортсменів і тренерів нагородять «За заслуги перед містом»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 394 Коментарів: 1

На сесію Кременчуцької міської ради виносять питання «Про нагородження почесним знаком «За заслуги перед містом». Згідно з проєктом рішення хочуть нагородити спортсменів та тренерів, які взяли участь в Олімпійських іграх та Паралімпійських іграх.

5 спортсменів та тренерів хочуть нагородити: