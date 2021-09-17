Футболісти «Кременя» в урочистій обстановці отримали форму та м'ячі

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Кошти на придбання амуніції виділені з платежів солідарності та міського бюджету Кременчука

Вчора, 16 вересня, юним футболістам «Кременя» вручили спортивну форму, рюкзаки та м'ячі. На стадіоні «Кремінь-Арена» урочисто вручили комплекти ігрової та спортивної форми для 4 вікових груп футболістів, які змагаються у Дитячо-юнацькій футбольній лізі (гравці 2005-2008 років народження). Форму юним чемпіонам вручили директор МФК «Кремінь» Андрій Недяк, президент ФК «Кремінь» Сергій Ковнір та міський голова Віталій Малецький.

Гравці отримали 95 комплектів ігрової та спортивної форми, а також рюкзаки. Вперше за останній час комплекти форми отримають 13 дитячих тренерів міського футбольного клубу «Кремінь».

Форму та інвентар вдалося придбати завдяки програмі підтримки УЄФА та розподілення Платежів солідарності на розвиток дитячо-юнацького футболу, який вперше за останні кілька років розподілили між клубами Професіональної футбольної ліги. Нагадаємо, що весною Радою ліг була створена робоча група щодо платежів солідарності, яку очолив президент ФК «Поділля» (Хмельницький) Євген Бейдерман. Туди увійшли представники клубів ПФЛ, УАФ та профспілок.

Зауважимо, що дитяча академія футбольного клубу «Кремінь» фінансується з міського бюджету Кременчука. Тому за кошти міського бюджету для гравців клубу придбали м'ячі.