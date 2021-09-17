Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Кременчук, Спорт, Топ-новость

Футболісти «Кременя» в урочистій обстановці отримали форму та м'ячі

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 285

 

Кошти на придбання амуніції виділені з платежів солідарності та міського бюджету Кременчука

Вчора, 16 вересня, юним футболістам «Кременя» вручили спортивну форму, рюкзаки та м'ячі. На стадіоні «Кремінь-Арена» урочисто вручили комплекти ігрової та спортивної форми для 4 вікових груп футболістів, які змагаються у Дитячо-юнацькій футбольній лізі (гравці 2005-2008 років народження). Форму юним чемпіонам вручили директор МФК «Кремінь» Андрій Недяк, президент ФК «Кремінь» Сергій Ковнір та міський голова Віталій Малецький.

Гравці отримали 95 комплектів ігрової та спортивної форми, а також рюкзаки. Вперше за останній час комплекти форми отримають 13 дитячих тренерів міського футбольного клубу «Кремінь».

Форму та інвентар вдалося придбати завдяки програмі підтримки УЄФА та розподілення Платежів солідарності на розвиток дитячо-юнацького футболу, який вперше за останні кілька років розподілили між клубами Професіональної футбольної ліги. Нагадаємо, що весною Радою ліг була створена робоча група щодо платежів солідарності, яку очолив президент ФК «Поділля» (Хмельницький) Євген Бейдерман. Туди увійшли представники клубів ПФЛ, УАФ та профспілок.

Платежі солідарності для розвитку дитячого футболу

Зауважимо, що дитяча академія футбольного клубу «Кремінь» фінансується з міського бюджету Кременчука. Тому за кошти міського бюджету для гравців клубу придбали м'ячі.

Футбольний клуб «Кремінь» змінив статут та готується до зміни власника
0
Автор: Альона Душенко Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука, МФК "Кремінь" Джерело відео: Віталій Малецький
Теги: футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх