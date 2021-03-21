Штучні поля та новий формат Першої ліги: нововедедння ПФЛ, які торкнуться «Кременя»

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 419

Представники футбольних клубів на засіданні Професіональної футбольної ліги прийняли низку важливих рішень щодо сезону 2021/2022. Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.





Поля зі штучним покриттям





Зважаючи на багату на снігопади зиму 2021 року, особливу увагу привернули питання інфраструктури. Запропонували проєкт постанови, за якою буде визначено в містах, де є клуби ПФЛ, опорні стадіоні зі штучним покриттям. Такі в останні роки зведені в багатьох обласних і районних центрах України. Навіть при непогоді там можна буде грати матчі ранньою весною чи пізньою осінню, коли їхні основні стадіони з натуральним покриттям ще будуть неготовими через погодні умови. Ухвалене членами Ради ліг ПФЛ рішення має затвердити Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ.





Нагадаємо, що Кременчук першим отримав дозвіл грати на штучному покритті, а примхлива погода цього року дозволила сусідам з Горішніх Плавнів зіграти дві домашні гри на стадіоні Кремінь-Арена. Першу гру планував провести на штучному покритті й краматорський Авангард.





ПЛР-тести скасували





Голова спортивно-медичний комітету УАФ В’ячеслав Попов пояснив клубам, як надалі буде здійснюватися контроль і виявлення захворювань, а також поділився інформацією про поточні рекомендації керівних футбольних органів з цього питання. Зокрема, нововведення стосуватиметься тестування: надалі збираються проводити вже не плр-тести, а достатньо буде тестів на антитіла.





Платежі солідарності для розвитку дитячого футболу





Члени Ради ліг схвалили рішення про створення робочої групи для підготовки «Положення щодо розподілення Платежів солідарності на розвиток дитячо-юнацького футболу» між клубами Професіональної футбольної ліги. Робочу групу щодо платежів солідарності, яку створили на Раді ліг, очолив президент ФК «Поділля» (Хмельницький) Євген Бейдерман. Туди увійдуть представники клубів ПФЛ, УАФ, профспілок. Робоча група розробить положення щодо розподілу Платежів солідарності. До 10 травня робоча група має надати проєкт положення.





Зауважимо, що в ефірі програми Україна футбольна президент ПФЛ Олександр Каденко розповів, що 10% платежів солідарності підуть на підтримку розвитку дитячого футболу.





- Перша ліга отримає близько 600 000 грн, а Друга - 200 000 грн. Це не дуже великі кошти, але вони допоможуть якісніше підійти до дитячо-юнацького направлення, - зауважив про фінансування президент ПФЛ.









Першу лігу розділять, а другу збільшать





Представники клубів напередодні Ради ліг ретельно вивчили пропозиції щодо реформування змагань ПФЛ у зв'язку з реформою змагань U-21 УПЛ. Нагадаємо, з наступного сезону припиняється проведення т.зв. Молодіжної першості, клубам УПЛ запропоновано заявити свої молодіжні (резервні) команди-«двієчки» в змагання ПФЛ. Команди, які посядуть перші три місця в УПЛ сезону 2020/21, зможуть заявити свої "молодіжки" в Першу лігу (якщо хтось із призерів відмовиться, то автоматично заходить третя команда Другої ліги), інші – в Другу лігу. Очікуване збільшення учасників змагань ПФЛ як за рахунок аматорських клубів, що проходять атестацію, так і за рахунок «двієчок», було оформлено в різних пропозиціях формату змагань сезону 2021/22.





Розглядалося кілька варіантів:

Перша ліга в два етапи – дві групи по 10 команд;

Перша ліга в два етапи – дві групи по 12 команд;

Перша ліга – 20 команд за коловою системою.





Члени Ради ліг провели обговорення варіантів, внесли цікаві зауваження та пропозиції.





Проголосували за варіант – дві групи по десять команд у Першій лізі та не більш як дві групи по 16 команд у Другій лізі.





Таким чином, у групах Першої ліги кожна команда зіграє з кожною у два кола. Перші п'ять команд кожної з груп формують нову групу, те ж стосується і аутсайдерів кожної груп. На другому етапі команди групи А проводять матчі з командами групи Б у два кола, з очками, набраними на першому етапі змагань. Три команди за підсумками другого етапу здобувають право підвищитися в класі, а в другій групі - чотири команди напряму залишають Першу лігу.





Цей проєкт прийняли за основу, його направлять в Комітет професіонального футболу УАФ, Дирекцію УПЛ, після розгляду цих двох інституцій, його має затвердити Виконком УАФ.