Кременчук

У Горішніх Плавнях суд вперше в своїй історії прийняв рішення про ексгумацію тіла

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 831

 

 Призначену ексгумацію провели

Комсомольський суд вперше в своїй історії прийняв рішення про ексгумацію тіла. За інформацією пресслужби суду, призначену ексгумацію вже провели. 


- Вперше, за всю історію існування Комсомольського міського суду Полтавської області, призначено і проведено ексгумацію трупа за рішенням Комсомольського міського суду Полтавської області для відібрання необхідних для посмертної судової медичної молекулярно-генетичної експертизи зразків біологічного характеру трупу, - йдеться у повідомленні. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: ексгумація суд
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