63 випадки COVID-19 за добу у Полтаві - 11 145 в Україні

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 50 770 випадків захворювання на COVID-19.
Одужав 44 091 (+2) житель області, продовжують лікування 5 603 людини, зокрема 248 дітей.
Усього зареєстровано 1 076 летальних випадків, нових – 4 (Полтава – 2, Решетилівський, Хорольський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 267.
Географія поширення інфекції:
Полтава – 19 390 (+83);
Кременчук – 6 338 (+17);
Горішні Плавні – 2 426;
Полтавський район – 2 283 (+10);
Миргород – 1 865 (+21);
Лубни – 1 642 (+28);
Лохвицький район – 1 578 (+50);
Зіньківський район – 1 168;
Карлівський район – 1 083;
Пирятинський район – 879 (+5);
Новосанжарський район – 841 (+2);
Котелевський район – 826;
Глобинський район – 779;
Кременчуцький район – 774 (+5);
Шишацький район – 720 (+7);
Гадяч – 703 (+2);
Миргородський район – 681 (+5);
Диканський район – 674;
Хорольський район – 665;
Решетилівський район – 624 (+1);
Машівський район – 617;
Кобеляцький район – 602 (+3);
Чутівський район – 535;
Великобагачанський район – 472 (+6);
Семенівський район – 470;
Гадяцький район – 455 (+1);
Лубенський район – 403 (+15);
Козельщинський район – 388;
Оржицький район – 345;
Гребінківський район – 298 (+1);
Чорнухинський район – 246 (+5).
Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 26,9%.
11 145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 березня 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 4 838 осіб;
виписано з лікарень – 4 746 осіб;
летальних випадків – 166;
одужало – 3 877 осіб;
здійснено тестувань за добу – 68 776 (зокрема методом ПЛР – 35 240, методом ІФА – 6 443);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 093.
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 546 363 особи;
одужало – 1 257 849 осіб;
летальних випадків – 29 941;
проведено ПЛР-тестувань – 7 659 777.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 434 випадки;
Вінницька область – 664 випадки;
Волинська область – 173 випадки;
Дніпропетровська область – 760 випадків;
Донецька область – 373 випадки;
Житомирська область – 814 випадків;
Закарпатська – 367 випадків;
Запорізька область – 274 випадки;
Івано-Франківська область – 331 випадок;
Київська область – 654 випадки;
Кіровоградська область – 95 випадків;
Луганська область – 23 випадки;
Львівська область – 1 117 випадків;
Миколаївська область – 353 випадки;
Одеська область – 660 випадків;
Полтавська область – 267 випадків;
Рівненська область – 217 випадків;
Сумська область – 388 випадків;
Тернопільська область – 376 випадків;
Харківська область – 879 випадків;
Херсонська область – 165 випадків;
Хмельницька область – 740 випадків;
Черкаська область – 291 випадок;
Чернівецька область – 418 випадків;
Чернігівська область – 312 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.