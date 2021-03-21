63 випадки COVID-19 за добу у Полтаві - 11 145 в Україні

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За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 50 770 випадків захворювання на COVID-19.

Одужав 44 091 (+2) житель області, продовжують лікування 5 603 людини, зокрема 248 дітей.



Усього зареєстровано 1 076 летальних випадків, нових – 4 (Полтава – 2, Решетилівський, Хорольський райони).



За минулу добу зареєстровано нових випадків – 267.



Географія поширення інфекції:

Полтава – 19 390 (+83);

Кременчук – 6 338 (+17);

Горішні Плавні – 2 426;

Полтавський район – 2 283 (+10);

Миргород – 1 865 (+21);

Лубни – 1 642 (+28);

Лохвицький район – 1 578 (+50);

Зіньківський район – 1 168;

Карлівський район – 1 083;

Пирятинський район – 879 (+5);

Новосанжарський район – 841 (+2);

Котелевський район – 826;

Глобинський район – 779;

Кременчуцький район – 774 (+5);

Шишацький район – 720 (+7);

Гадяч – 703 (+2);

Миргородський район – 681 (+5);

Диканський район – 674;

Хорольський район – 665;

Решетилівський район – 624 (+1);

Машівський район – 617;

Кобеляцький район – 602 (+3);

Чутівський район – 535;

Великобагачанський район – 472 (+6);

Семенівський район – 470;

Гадяцький район – 455 (+1);

Лубенський район – 403 (+15);

Козельщинський район – 388;

Оржицький район – 345;

Гребінківський район – 298 (+1);

Чорнухинський район – 246 (+5).



Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 26,9%.

11 145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 березня 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників.



Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 838 осіб;

виписано з лікарень – 4 746 осіб;

летальних випадків – 166;

одужало – 3 877 осіб;

здійснено тестувань за добу – 68 776 (зокрема методом ПЛР – 35 240, методом ІФА – 6 443);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 093.



За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 546 363 особи;

одужало – 1 257 849 осіб;

летальних випадків – 29 941;

проведено ПЛР-тестувань – 7 659 777.







За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 434 випадки;

Вінницька область – 664 випадки;

Волинська область – 173 випадки;

Дніпропетровська область – 760 випадків;

Донецька область – 373 випадки;

Житомирська область – 814 випадків;

Закарпатська – 367 випадків;

Запорізька область – 274 випадки;

Івано-Франківська область – 331 випадок;

Київська область – 654 випадки;

Кіровоградська область – 95 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 1 117 випадків;

Миколаївська область – 353 випадки;

Одеська область – 660 випадків;

Полтавська область – 267 випадків;

Рівненська область – 217 випадків;

Сумська область – 388 випадків;

Тернопільська область – 376 випадків;

Харківська область – 879 випадків;

Херсонська область – 165 випадків;

Хмельницька область – 740 випадків;

Черкаська область – 291 випадок;

Чернівецька область – 418 випадків;

Чернігівська область – 312 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.