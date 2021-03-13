Два нереалізований пенальті та два голи: «Гірник-Спорт» зіграв у Кременчуці

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 133

Команда з Горішніх Плавнів проведе дві домашні матчі на стадіоні «Кремінь-Арена»

Вчора, 12 березня, у Кременчуці стартували офіційні матчі Першої ліги після зимового міжсезоння. Першими протестували поле стадіону «Кремінь-Арена» не футболісти «Кременя», а сусіди з Горішніх Плавнів – «Гірник-Спорт». Підопічні Ігоря Жабченка зіграли з «Прикарпаттям» перенесений через корона вірус 1-й тур.





До матчу підійшли у бойовому дусі

У зимове міжсезоння постало питання про подальше існування «Гірник-Спорту», через це команду покинула більшість гравців. Проте тренерському штабу Ігоря Жабченка вдалося зібрати команду, навіть придбати першого легіонера в історії клубу – бразильця Лукаса.

«Прикарпаття» проти оновленої команди господарів вийшли з невтішною статистикою виїзних зустрічей. До речі, останній свій матч на виїзді підопічні Мостового виграли саме на «Кремінь-Арені».

І «Прикарпаття», і «Гірник-Спорт» жадали взяти три очки з цієї гри.

Стадіон так стадіон або ласкаво просимо до Кременчука





Пандемія короно вірусу та затяжна зимо в морозами та снігопадами вносить свої корективи. Так матч «Оболонь» - «Верес», який мав відбутися у Києві – восени перенесли через корона вірус, а вчора, перенесли через сильний снігопад.

Покриття стадіону «Юність» у Горішніх Плавнях також через холодну погоду не встигли підготувати до першого матчу плавнівців. Тому команда «Гірник-Спорт» дві домашні гри зіграє у Кременчуці.

Вболівальники «Кременя» одразу висловили стурбованість, адже пам’ятають як сусіди підняли високу ціну та не дали можливості «Кременю» зіграти у Горішніх Плавнях, коли на стадіоні проводилася реконструкція покриття. Кременчуцька команда майже пів сезону відкатала домашні матчі в Полтаві.

Керівництво «Кременя» та міста пішли назустріч сусідам з Горішніх Плавнів та дозволили зіграти у Кременчуці через форс-мажорні обставини. За інформацією «Телеграфа» футбольний клуб «Гірник-Спорт» сплачує за користування та обслуговування матчів, але не таку ціну, яку ставили перед кременчуцькою командою.

Тепер у кременчуцьких вболівальників є унікальна можливість одразу побачити дві команди Першої ліги.

19 березня «Гірник-Спорт» у Кременчуці прийме одеський «Чорноморець». Вхід на стадіон вільний, але з дотриманням санітарних норм.

Два голи та два нереалізованих пенальті

У «гірників» на тренерському містку був Юрій Сак (це зазначено і в протоколі), а головний наставник «Гірник-Спорта» підганяв гравців на трибуні стадіону.

«Гірник-Спорт» - «Прикарпаття» - 1:1 (0:0)





Голи: Краєв, 56 (1:0), Курко, 76 (1:1).

На 3 хв. Чередниченко (ГС) не реалізував пенальті – перекладина.

На 67 хв. Дитко (П) не реалізував пенальті – воротар

«Гірник-Спорт»: Жмурко, Кравченко, Чуєв, Тимошенко, Краєв, Велєв, Романов, Сьомка (Лукас, 61), Дедух (Твердохліб, 80), Чередниченко (к) (Осипенко, 87), Литовченко. Запасні: Фіяло, Якубов, Богомаз, Ігнатьєв, Дмитрук, Клімов, Черниш

«Прикарпаття»: Піцан, Курко, Борисевич, Воробчак, Дитко (Хома, 84), Кохман (Геник, 90+4), Пархуць, Сікач (Сондей, 72), Француз, Януш, Андрейчук. Запасні: Сердюк, Улянов, Вацеба

Арбітр – Сергій Задиран (Київ). Асистенти – Андрій Бахметьєв, Микола Близнюк (обидва - Харків). Четвертий арбітр – Олександр Садовий (Кременчук). Спостерігач арбітражу УАФ – Олексій Гордієнко (Дніпро)





На початку матчу після кутового від Сьомки м’яч зрикошетив у руку новачкові Прикарпаття Курку – суддя призначив пенальті. Чередниченко з точки переграв воротаря, але вручив у поперечину. За 20 хвилин «гірники» могли пропустити. Після проникаючого пасу Кравченко в підкаті на дальній штанзі зумів врятувати Гірник-Спорт від неминучого голу.

У другому таймі «Прикарпаття» активно розпочав гру, проте «гірники» змогли перевести гру на половину поля суперника й забити гол. Краєв після розіграшу кутового відрив рахунок к матчі – 1:0. На 67 хв після штрафного від Кохмана м’яч влучив в руку Велєву, який намагався зіграти п’ятою. Пенальті викликався бити Дитко й не зміг переграти голкіпера Жмурка. А вже за кілька хвилин «Прикарпаття» зрівняло рахунок, зі штрафного Курко підлаштувався під подачу і відправив м’яч у ворота – 1:1.





Велика кількість необов’язкових жорстких зіткнень вилилася у низку «гірчичників» - 13 жовтих карток на дві команди.

Післяматчеві коментарі головних тренерів команд







