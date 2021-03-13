«Кременчук» разгромив «Крижаних Вовків»

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Сьогодні, 13 березня, в Броварах хокейний клуб «Крижані Вовки» прийняв вдома «Кременчук».





«Крижані Вовки» - «Кременчук» 1:7 (0:1, 1:2, 0:4)

Шайби: 0:1 Алексюк (Гриценко), 15:10; 1:1 Калиничев (Дорофєєв, Жигалов), 22:09; 1:2 Тютченко (Ворона), 27:51; 1:3 Тютченко (Ворона, більш.), 24:48; 1:4 Бабрусьов (Дубінін, Григорян), 20:40; 1:5 Гриценко (Григорян, Савченко), 51:16; 1:6 Орлов (Григорян, Кисельов), 57:32; 1:7 Варава (Коробов, Хрішпенц), 58:44.

Крижані Вовки: Стельмах (Макаренко); Жигалов - Дорофєєв, Макаров - Карпов, Сисоєв - Лучніков; Сибілевіч - Сурін - Анкудінов, Маландін - Орлов - Калиничев, Андрющенко - Неверов - Булах, Володимирський - Курах.

Кременчук: Новицький (Корнієнко, з 54:44); Бабрусьов - Григорян, Хрішпенц - Алексюк, Толстушко - Александров, Горлушко - Варава; Коробов - Дубінін - Денискін, Кисельов (К) - Ворона - Тютченко, Созонов - Смирнов - Орлов, Савченко - Гриценко (А) - Савицький.





Не сказати, що перший період був багатим на небезпечні моменти. «Крижані Вовки» очікувано грали обережно, а «городяни» спокійно закидали ворота Стельмаха. У підсумку, за п'ять хвилин до завершення першого періоду Алексюк кидком від синьої лінії «прошив» голкіпера киян і вивів свою команду вперед.





Початок другої 20-хвилинки залишився за підопічними Архипенка - Калиничев з другої спроби відправив шайбу в ворота Новицького. Однак радіти «Вовкам» довго не довелося, через п'ять хвилин Тютченко вивів команду вперед, а за дві хвилини до завершення періоду оформив дубль.





У заключному періоді "містяни" закинули ще чотири шайби і довели справу до розгромної перемоги - 7:1.





18 березня кременчуцька команда у Києві зіграє зі столичним Соколем. Початок матчу о 19.00.